İzmir şehitlerine veda

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki adliye binasına düzenlenen bombalı araç saldırısının bir katliama dönüşmesini hayatı pahasına önleyen trafik polisi Fethi Sekin ve vurularak şehit olan mübaşir Musa Can toprağa verildi.













Önceki gün 16.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda, adliye otoparkına giremeyen saldırganlar bombalı aracı patlatmış, ardından polis Sekin’le çatışmaya girmişti. Bir saldırganı vurduktan sonra mermisi biten Sekin, diğer saldırgan tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.





12’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde çalışan Can’sa, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken vurularak yaşamını yitirmişti.





İzmir Adliyesi’nde dün yapılan törenin ardından bugün polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ’da, mübaşir Musa Can için de İzmir’de cenaze namazı kılındı.





Polis memuru Sekin, annesinin yanına defnedildi





Saldırının bir katliama dönüşmesini hayatı pahasına önleyen trafik polisi Fethi Sekin’in cenazesi, saat 11.00’de Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu’ndan helallik alınması için Olgunlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ailesinin evine getirildi.





Sekin, ailesinin evinden alınarak cenaze namazının kılınacağı Baskil ilçesine götürüldü.





Araç konvoyunun güzergahında güvenlik önlemi alınırken, çevredeki binalara Sekin’in fotoğrafları ve Türkiye bayrakları asıldı. Cenazeye devlet protokolünün yanı sıra binlerce yurttaş da katıldı.













‘Ne olur götürmeyin babamı…’













Sekin’in eşi Rabia, çocukları Zeynep Dila, Nisa Nur ve Burak Tolunay Sekin ile kardeşleri cenazeye sarılarak gözyaşı döktü.





Sekin’in cenazesi, Elazığ Müftüsü Peyami Güngör’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçeye 3 kilometre mesafedeki Doğancık köyünde toprağa verildi.





Sekin, iki ay önce kanser tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitiren annesinin yanına defnedildi. Defin sırasında Sekin’in kızı Zeynep Dila, “Ne olur götürmeyin babamı” diyerek ağladı.













Mübaşir Can İzmir’de uğurlandı









Can’ı binlerce kişi uğurladı.

Saldırıda yaşamını yitiren 48 yaşındaki mübaşir Musa Can için İzmir’de Uzundere Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.





Törende Can’ın eşi Mecburiye Can, çocukları 17 yaşındaki Büşra Can, 21 yaşındaki Emine Can ve 23 yaşındaki Emrah Can taziyeleri kabul etti. Binlerce kişinin uğurladığı Can, cemevine polis tören mangasının omuzlarında getirildi.





‘Bir daha sarılamayacağım…’









Can’ın kızı Emine Can, babasına son kez sarıldı.

Can’ın yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Can’ın kızı Büşra Can, babasına “Beni uyutmadan uyumazdın. Bak ben uyumuyorum, kalk oradan” diye seslendi.





Diğer kızı Emine Can da yakınlarının kendisini tabut başından uzaklaştırmak istemesi üzerine, “Bir daha sarılamayacağım. Bırakın. Koca adamı buraya sığdırdılar” dedi. Can’ın iki kızı, tabutun üzerine kendi montlarını örttü.





‘Kahrolsun PKK’ sloganları





Uzundere Cemevi dedesinin kıldırdığı cenaze namazının ardından yurttaşlar sıklıkla ‘Kahrolsun PKK’ sloganları attı.





Can, Uzundere’deki mezarlıkta toprağa verildi.