Samanyolu Haber /Gündem / İbadi: Türk askeri Başika'dan çıkmadıkça... /11 Ocak 2017 12:50

İbadi: Türk askeri Başika'dan çıkmadıkça...

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin, "Türk askeri Başika'dan çıkmadıkça ilişkiler bir adım ilerlemez" ifadesinin ardından, Irak'ın Ankara Büyükelçisi'nden önemli açıklama geldi.

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Türk askeri Başika'dan çıkmadıkça...

Irak Başbakanı Haydar el İbadi dün, Irak devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilerin, Türk askerlerinin Kuzey Irak’taki Başika kampından çıkmadıkça “bir adım bile ilerleyemeyeceğini” söylemişti.

Türk askerleri, Irak'ın IŞİD militanlarına karşı başlattığı Musul harekâtından önce Başika kampında konuşlanmış bulunuyordu.

Başbakan Binali Yıldırım geçen hafta Bağdat'a yaptığı resmi ziyarette İbadi ile Başika konusunu görüştü.

Yıldırım daha sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ancak Türkiye'nin güvenliği açısından Başika'da bulunan Türk askerlerinin “durum düzelince” buradan çekileceğini söylemişti.

Reuters: Irak, Türkiye ile Başika konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı

Yıldırım, “Başika meselesi ihtiyaçtan doğmuştur…Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız. Irak'ın egemenliği ve bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ifade ettik, ediyoruz” diye konuşmuştu.
Irak Başbakanı el İbadi ise Türk askerlerinin Başika'daki varlığına ilişkin olarak, “Başika konusunda imzalanan sonuç bildirgesinde Türk askerlerinin topraklarımızdan çekilmesi talebimizi ilettik. Türk tarafı, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstereceğini vurguladı” açıklamasını yapmıştı.
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