Sizden korkmuyorum ve işimi geri istiyorum





KHK MAĞDURU HAKİM SEVİL YILMAZ: BENİ BU ŞEKİLDE YARGILAMAK SİZİN HADDİNİZ DEĞİL





Üç yıldır maruz kaldığı hukuksuzluklara veryansın eden Yılmaz sosyal medyada yayınladığı kısa videoda, "Ben bir hukukçu olarak ‘suç nedir, örgüt üyesi nedir?’ iyi biliyorum. Benim özel hayatımda gittiğim dershaneyi, kurduğum arkadaşlığı ilişkileri ve telefonda yaptığı görüşmeleri kullanarak yaptığınız yargılamaların nezdimde komik olmadan öteye gitmiyor. Beni bu şekilde yargılamak sizin haddiniz değil. Bunu söylerken asla korkmuyorum.” ifadelerini kullandı.





KHK mağduru Sevil Yılmaz, "Gencecik, çalışkan, dürüst, vicdanlı bir kadına; bir hâkime 'terörist' dediniz. Şimdi ben neden korkayım?" dedi.

"LOHUSA HALİMLE GÖZALTINA ALDINIZ"





Yılmaz şöyle devam etti: "Yıllarca emek verip kazandığım işimden ettiniz. Çok severek evlendiğim sevgili eşimden aylarca ayırdınız. Yıllarca beklediğim bebeğimle lohusa halimle gözaltına aldınız.”



Avukatlık yapmak istediği halde buna izin verilmediğine aktaran Yılmaz, "Ağaç kabuğu yememiz için elinizden geleni yaptınız. En önemlisi gencecik, çalışkan, dürüst, vicdanlı bir kadına; bir hâkime 'terörist' dediniz. Şimdi ben neden korkayım? Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum.”

Özel sektörde bile çalışmasına müsaade edilmeyen ve fiilen ölüme mahkûm edilen KHK mağdurlarından biri de hâkim Sevil Yılmaz.