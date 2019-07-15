15 Temmuz KHK’ları trajediye dönüştü

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz özel oturumunda partisi adına yaptığı konuşmada kendisinin de bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru olduğuna dikkati çekerek, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamaları ve KHK’ların yol açtığı hukuksuzluğun toplumsal trajediye dönüştüğünü kaydetti.







TUTUKSUZ YARGILANABİLİRLER





OHAL döneminde seçilmiş siyasilere işlerinden el çektirildiğinin altını çizen İslam, “Çok sayıda yazar, sivil toplum öncüleri, siyasiler ve gazeteciler hâlâ cezaevlerinde tutulmaktadır. Bunların tutuksuz yargılanmaları mümkündür, hatırlatmak gereğini duyuyorum. Bu konuda söylenebilecek her şeyin söylendiğini zannediyorum ama duyulduğundan emin olmadığım için yineleme ihtiyacı hissediyorum.” dedi.





HUKUK DEVLETİ İŞLEMİYOR





140 bin KHK mağdurunun 6’sının dört aydır kayıp olduğunu hatırlatan İslam, “70 kişi kendi hayatını sonlandırdı, 55 bini cezaevinde, hastalar raporlarına rağmen, hamile kadınlar, lohusalar, anneler yasanın amir hükmüne rağmen, 800’den fazla bebek, anneleriyle beraber işlemedikleri suçların infazına katlanıyor. 140 bin KHK’linin 20 binden fazlası soruşturmalardan aklandı ama hâlâ işlerine döndürülmedi, pasaportlar sorun, OHAL komisyonlarında oyalanıyoruz. Yargıya gidemiyoruz, çünkü hukuk devleti işlemiyor.” ifadelerini kullandı.





5 GÜNLÜK ERLERE MÜEBBET VERİLDİ





Askerî okul öğrencilerinin durumunun içler acısı olduğunun altını çizen İslam, “Tatbikat emriyle kışlalarından çıkarılanlar darbecilikten hüküm giyiyor, üzerine silah bile zimmetlenmemiş beş günlük askerî okul öğrencisi müebbet hapse mahkûm oluyor. Bütün anne ve babaları empatiye davet ediyorum.” dedi.





GERÇEK SUÇLULULARI CEZALANDIRIN





15 Temmuz darbesinin gerçek suçlularının cezalandırılmasını istediklerini belirten İslam, “Sorunun çözümü basittir ve ancak bu yolla mümkündür: Çoğulcu bir demokrasiyi bütün kurumlarıyla tesis etmek, hukuk devletini el birliğiyle yeniden inşa etmek, adil bir yargılama sonucu suçu sabit olanlar dışında bütün KHK’lileri işlerine iade etmek ve hukuki işlemleri hukuk devleti çerçevesinde yürütmek.” diye konuştu.