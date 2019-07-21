Samanyolu Haber /Gündem / Boydak'tan Tekin İpek'e destek: Artık yeter! /21 Temmuz 2019 18:03

Boydak'tan Tekin İpek'e destek: Artık yeter!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, Hizmet Hareketi ile gönül bağı olan işadamlarını hem hapse attı hem de şirketlerini gasp etti. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Anadolu'da bine yakın şirkete el konuldu. Sanayi devi Boydak ve İpek ailelerinin malları yağmalandı. Mustafa Boydak kendileri gibi mağdur edilen İpek ailesine destek tweeti attı.

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15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle kayyım atanan Boydak Holding'in ortaklarından Mustafa Boydak, Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Üyesi iken hakkında tek suç delili olmaksızın hapse atılan ve 39 aydır Ankara Sincan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cafer Tekin İpek'e destek tweeti attı.

BOYDAK: YETER ARTIK, ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞSUN

Mustafa Boydak şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "Arada bir geriye doğru bakıyorum da,Portekiz seyahatinde Tobb adına İşadamları heyetine başkanlık etmiştim.Kadim arkadaşım Cafer Tekin İpek de heyetimizdeydi.Çok güzel bir insandır,arkadaşlığı süperdir.yeter artık ailesine özgürlüğüne kavuşsun inşallah.”

15 Temmuz'un akabinde başlatılan cadı avında Mustafa Boydak'ın ağabeyi Hacı Boydak, kardeşi Memduh Boydak ve amcasının oğlu Şükrü Boydak hapse atılmıştı.

Hayırseverliği ile kapılarını çalan herkesin gönlünü kazanan işadamları Şükrü Boydak (soldaki koltukta oturan), Hacı Boydak (sağdaki koltukta oturan) ve Memduh Boydak (Hacı Boydak'ın arkasında solda) üç yıldır hapiste. Tek suçları fakir talebeye burs vermek, Bank Asya'da hesap açmak.

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Ne 15 Temmuz ne de başka bir suça bulaştıklarına dair tek delil bulunmadığı halde Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi 12 Temmuz 2018'de Boydak Holding'in ortaklarından Memduh Boydak'a 18 yıl, Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a 7 yıl 6 ay, Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak'a 10 yıl hapis cezası vermişti.

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