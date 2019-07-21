Boydak'tan Tekin İpek'e destek: Artık yeter!

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle kayyım atanan Boydak Holding'in ortaklarından Mustafa Boydak, Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Üyesi iken hakkında tek suç delili olmaksızın hapse atılan ve 39 aydır Ankara Sincan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cafer Tekin İpek'e destek tweeti attı.





BOYDAK: YETER ARTIK, ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞSUN





Mustafa Boydak şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "Arada bir geriye doğru bakıyorum da,Portekiz seyahatinde Tobb adına İşadamları heyetine başkanlık etmiştim.Kadim arkadaşım Cafer Tekin İpek de heyetimizdeydi.Çok güzel bir insandır,arkadaşlığı süperdir.yeter artık ailesine özgürlüğüne kavuşsun inşallah.”





15 Temmuz'un akabinde başlatılan cadı avında Mustafa Boydak'ın ağabeyi Hacı Boydak, kardeşi Memduh Boydak ve amcasının oğlu Şükrü Boydak hapse atılmıştı.





Hayırseverliği ile kapılarını çalan herkesin gönlünü kazanan işadamları Şükrü Boydak (soldaki koltukta oturan), Hacı Boydak (sağdaki koltukta oturan) ve Memduh Boydak (Hacı Boydak'ın arkasında solda) üç yıldır hapiste. Tek suçları fakir talebeye burs vermek, Bank Asya'da hesap açmak.





BOYDAK AİLESİNE REVA GÖRÜLEN ZULÜM





Ne 15 Temmuz ne de başka bir suça bulaştıklarına dair tek delil bulunmadığı halde Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi 12 Temmuz 2018'de Boydak Holding'in ortaklarından Memduh Boydak'a 18 yıl, Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a 7 yıl 6 ay, Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak'a 10 yıl hapis cezası vermişti.



