KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü, oğlu 14 yaşında vefat etti, eşi 3 yıldır tutuklu

Kendisi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mesleğinden atılan öğretmen Fatma Görmez, böbrek rahatsızlığı ve 2 kalp ameliyatı; bu sırada 14 yaşındaki oğlunun ölümüyle daha da sarsıldı.





Hastalıkları ve sıkıntılar nedeniyle 29 kiloya kadar düşen ve hastanede kontrol altında tutulan Fatma Öğretmen 3 yıldır tutuklu eşinin salıverilmesini, kızıyla ve kendisiyle ilgilenmesi için tutuksuz yargılanmasını istedi.









15 Temmuzdan sonra hayatları KHK ve zulümle adeta karartılan Görmez ailesi oğlu Berk, 1 yıl önce vefat etmişti. Baba Bekir Görmez, engelli oğlunu son bir kez görememiş, getirildiği cenazede jandarmalar arasında elleri kelepçeli dua etmek zorunda kaldığı oğlunun mezarı başındaki fotoğraflarıyla akıllara kazınmıştı.





BİRAN ÖNCE EŞİM BENİM VE KIZIMIN BAŞINA GELSİN





Fatma Görmez öğretmen yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben Fatma Görmez. KHK ile görevimden uzaklaştırıldım. Çok sevdiğim sınıf öğretmenliğinden ayrılmak zorunda kaldım. Yaşadığım böbrek nakli nedeniyle malulen emekliliğe başvurmuştum. KHK ile ihracım nedeniyle emekliliğim olmadı. Yaşadığım sıkıntılar nedeniyle böbreklere bağlı olarak 2 kez kalp ameliyatı oldum. Kulağımın birini kaybettim. Eşim 3 yıldır hapiste. Oğlum 14 yaşında vefat etti. Yavrum babasını görmeden gitti. Sıkıntılara dayanamadığım için 29 kiloya düştüm. Şu anda hastanede sağlık problemleriyle uğraşmaktayım. Biran önce eşimin başıma gelmesini, 14 yaşındaki kızımla ilgilenmesini istiyorum.”





SANATÇI HALUK LEVENT: KİMSESİZ KIZIMIZA SAHİP ÇIKMAK VAZİFEMİZ





Fatma Öğretmenin çağrısına twitterden cevap veren sanatçı Haluk Levent, “Eşinin hangi sebepten cezaevinde olduğunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum! Vicdanımız buna izin vermiyor. 14 yaşındaki kızı madem kimsesiz kaldı o zaman ona sahip çıkmak vazifemiz. Elimizden ne gelirse yarından itibaren yapacağız.” paylaşımında bulundu.







