Samanyolu Haber /Gündem / Babacan en son nerede görüldü? /21 Temmuz 2019 16:29

Babacan en son nerede görüldü?

Ali Babacan, 2001 yılında 74 kişi ile beraber kurdukları Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 10 Temmuz 2019'da istifa etmişti. "Türkiye'nin siyasi ve iktisadi şartları bizleri yeni bir hareket başlatma mesuliyeti ile karşı karşıya bırakmıştır." diyerek yeni parti çalışmalarını resmen ilan eden Babacan bu hafta sonu ailesi ile birlikte Bolu'nun turistik bölgesi Abant'a geldi.

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Ali Babacan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyeliğinden 10 Temmuz'a istifa etmişti. 

Babacan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma çalışmalarını yaz tatilinde devam ediyor. 

Babacan'dan Bolu’ya giderek burada bazı isimlerle temasa geçti. 

BAŞKANLIK SİSTEMİ BİR YILDA İFLAS ETTİ

Bolu'nun yerel sitesi Özgür Bolu'nun aktardığına göre, AKP'nin küskünleri başta olmak üzere başkanlık sisteminin bir yılda iflas ettiğinde hem fikir olan herkesi yeni kurulacak partide toplamayı hedefleyen Babacan'ın temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor. 

Babacan'ın kurmaylarından önemli bir ismin de geçen hafta Bolu'da yeni parti için temaslarda bulunduğu iddia edildi.

BABACAN AİLESİ ABANT'TA, PARTİ HAZIRLIRLARI SÜRÜYOR

Ali Babacan Ankara Şereflikoçhisar doğumlu. Babacan ODTÜ mezunu, eşi Zeynep Babacan ise Hacettepe tercümanlık bölümünü bitirdi. Babacan çiftinin Kerem, Dilara ve Hilmi Emir isimli üç çocuğu var.

Hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte Abant'a gelen Ali Babacan'ın göl kenarındaki bir oteli tercih ettiği öğrenildi. Göl etrafında ailesiyle birlikte yürüyüş yapan Babacan'ın moralinin yüksek olduğu ifade edildi. 

Babacan'ın Bolu ziyareti esnasında yeni parti için Bolu'dan bir kişi ile görüştüğü iddia edildi.

YENİ PARTİLERİN İLK DURAK YERLERİNDEN BİRİ

Abant, Türkiye siyasetinde önemli bir yere sahip. Zira Abant bugüne dek yeni siyasi teşekküllerin ön görüşme ve istişarelerine ev sahipliği yapmıştı.
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