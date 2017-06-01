Şehitler gözyaşlarıyla uğurlandı

Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Şenoba Beldesi’nden havalandıktan kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikoptarda şehit olan 13 askerden 7’si için Şırnak’ta uğurlama töreni düzenlenirken, aralarında 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da bulunduğu 6 askerin cenazesi ise otopsi için Ankara Adli Tıp kurumuna gönderildi.







Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen komutanlığında helikopter kazasında şehit olan 13 askerden Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı Nuri Şener, Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak, Astsubay Başçavuş Mehmet Erdoğan ve Uzman Çavuş Zeki Koç için uğurlama törene düzenlendi.





Törene Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, askeri erkan ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.







Şehit cenazelerinin katafalka konulmasından sonra şehitlerin özgeçmişleri okundu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra 7 şehidin cenazesi omuzlara alınarak helikoptere taşındı. Şehit cenazeleri helikopter ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na gönderildi. Cenazeler buradan iki uçak ile son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderilecek.





7 ŞEHİT NERELERDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANACAK





Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker İstanbul Çatalca Nakkaş Mahallesi Mezarlığı’nda, Şehit Yarbay Songül Yakut Malatya merkez Garnizon Şehitliği’nde, İstihbarat Binbaşı Koray Onay Çanakkale Gelibolu Şehitliği’nde, Kurmay Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Adana merkez Asri Mezarlığı’nda, Piyade Yüzbaşı Nuri Şener İstanbul Şişli Feriköy Mezarlığı’nda, Piyade Astsubay Kıdemli Başcavuş Mehmet Erdoğan Kayseri merkez Garnizon Şehitliği’nde ve Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç Osmaniye Düziçi Bostanlar Köyü’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Tümgeneral Aydoğan Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemir, Yüzbaşı ilker Acar, Pilot Üsteğmen Abdulmutahip Kesikbaş, Astsubay Teknik Başçavuş Fevzi Kıral ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekal’in cenazeleri ise sabah saatlyerinde kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.