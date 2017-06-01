Samanyolu Haber /Gündem / Tarkan'ın zeytinlikleri mi varmış /01 Haziran 2017 09:48

Tarkan'ın zeytinlikleri mi varmış

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü megastar Tarkan'ın zeytinlik tepkisi üzerine, "Tarkan’ın zeytinlikleri mi varmış, ne yapacakmış zeytinlikleri? Tarkan’ın şarkılarını seviyoruz. Tarkan şarkılarını söylesin" dedi.

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Megastar Tarkan zeytinlik alanların imara ve sanayi tesislerine açılmasına tepki göstererek Twitter üzerinden bir mesaj yayımlamıştı.



Habertürk’ten Deniz Çiçek’in haberine göre; Tarkan’ın bu mesajı üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den cevap geldi. Üretim Reform Paketi ile ilgili TBMM Sanayi Komisyonu'ndaki görüşmelerde milletvekillerinin Tarkan'ın da düzenlemeye karşı çıktığını anımsatması üzerine Özlü, “Tarkan'ın ne işi var, Tarkan'ı niye karıştırıyorsunuz” dedi. Özlü, “Tarkan'ın zeytinlikleri mi varmış, ne yapacakmış zeytinlikleri? Tarkan'ın şarkılarını seviyoruz. Tarkan şarkılarını söylesin” dedi.
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