Samanyolu Haber /Gündem / Şırnak'ta askeri helikopter düştü /31 Mayıs 2017 22:27

Şırnak'ta askeri helikopter düştü

Son dakika haberi... Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü.

SHABER3.COM

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cougar tipi helikopterin havalandıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düştüğü bildirildi.

Açıklamada, olay yerine kurtarma ekiplerinin intikal ettiği bildirildi.

TÜMEN KOMUTANI HELİKOPTERDEYDİ

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopter düştü. İlk bilgilere göre, şehitlerin olduğu öğrenilirken helikopterin Uludere-Beytüşşebap yüksek gerilim hattına çarpması sonucu düştüğü belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Şenoba'dan birlikleri denetlemek amacıyla kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu Coogeer tipi helikopter ile Irak sınırında bulunan Uludere ilçesine bağlı Şenoba mevkiinde irtibat kesildi. Bir süre sonra helikopterin düştüğü belirlendi. Olay yerine helikopterler ve zırhlı araçlarla çok sayıda asker ile ambulans sevk edilirken, şehitlerin olduğu öğrenildi.

Bazı kaynaklar, helikopterin bölgedeki en yüksek zirvelerden birinde Uludere-Beytüşşebap hattına çarparak düştüğünü ileri sürdü.

Bölgede incelemeler sürerken, helikoptere ulaşılıp ulaşılamadığı henüz teyit edilmedi.
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