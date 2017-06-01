Flaş! 15 Temmuz'u ihbar eden binbaşının görüntüleri ortaya çıktı

İhbarcı Binbaşı'nın 15 Temmuz görüntüleri ortaya çıktı





15 Temmuz'u MİT'e ihbar eden Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli Pilot Binbaşı, ifadesinin basına yansımasıyla yeniden gündemde. Kalkışma sonrası kimliği ve ifadesi gizlenen binbaşının ilk görüntülerine Davutoğlu'na yakın Karar gazetesinden Hilal Öztürk ve Kenan Butakın ulaştı. Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki güvenlik kameralarına üç kez takılan binbaşı, MİT’e giderken de görüldü.







İhbarcı binbaşı, Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki 1 No’lu nizamiyeden elindeki telefona bakarak çıkıyor.















Güvenliği için kimliği gizli tutulan binbaşının ilk görüntüsü saat 13.42’de. İfadesinde de anlattığı gibi darbe ihbarını yapmak için MİT’e gitmek üzere Kara Havacılık Komutanlığı nizamiyesinden çıkarken görülüyor. Kendisine darbede görev veren Binbaşı Deniz Aldemir’e “Ben uçamam” mesajı yazdığını söyleyen binbaşı, elindeki cep telefonuna bakarak nizamiyeden çıkıyor. İfadesindeki bölüm şöyle: “Kimlerin bu işin içinde olduğunu bilmediğim için sıralı amirlerime de bu durumu söyleyemedim. Daha sonra üzerimi değiştirerek saat 13.55 gibi mesaiyi izinsiz terk ettim. Deniz Binbaşı’ya ‘ben uçamam’ şeklinde mesaj attım ve telefonu uçak moduna aldım.”





Kara Havacılık nizamiyesinin yanındaki ağaçlık alanda görülen binbaşı yeniden MİT yetkilileriyle görüşmeye gidiyor.







DARBE OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ





Binbaşı nizamiyenin önünden taksiye binerek saat 14:20’de MİT’e ulaştı. Yetkililere Hakan Fidan’a yönelik helikopterle operasyon yapılacağını anlattı. İfadesine göre “Büyük bir faaliyet, hatta darbe faaliyeti olabileceğini” söyledi. 5 saat bildiklerini anlatan ve testlerden geçirilen binbaşı, 19:00’da üzerine dinleme cihazı yerleştirilerek Kara Havacılığa gönderildi.







‘PASTACI’ İLE GÖRÜŞME





Soruşturma dosyasında yer alan binbaşının ikinci görüntüsü işte bu saatten sonra güvenlik kamerasına takılıyor. 21.51’de Kara Havacılık nizamiyesinin yanındaki ağaçlık alanda telefonuyla konuşurken görülüyor. Binbaşının ifadesi yine bu görüntüyle örtüşüyor. Darbecilerin niyetini anlamak için yanlarına gittikten sonra karanlıktan fırsat bulup dışarı çıktığını söyleyen binbaşı “Pastacı’yı (MİT görevlisinin takma ismi) arayarak olanları aktardım, ‘Akıncı’ya geçecekler’ dedim. ‘Tamam derhal kışlayı terk et ve kesinlikle uçuşa katılma. Seni bıraktığımız yere gel, oradan aldıracağız’ dedi. İlk minibüse binip MİT’in beni bıraktığı yere gittim. 15-20 dakika sonra gelip beni aldılar. MİT’e gidemedik orada çatışma olduğunu söylediler. 2 saate yakın Ankara’da dolaştık” dedi. Binbaşı, ağaçlık alanda cep telefonuyla ‘Pastacı’ takma ismini kullanan MİT görevlisiyle görüşüyor.













Binbaşının son görüntüsü ise MİT’ten gönderilen araçla Kara Havacılık’tan ayrılmak üzere buluşma noktasına yürüdüğü an. Nizamiyeye doğru yürüyen binbaşı 21.52’de son kez kameralara takılıyor.





Darbe girişiminin kaderini değiştiren ihbar 15 Temmuz’dan sonra Türkiye gündeminden düşmedi. Binbaşının ifadesinde ihbarı sadece “MİT Müsteşarına yönelik saldırı” şeklinde değil, aynı zamanda darbe yapabileceklerini de söylemesi tartışma yarattı. Ancak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar “İhbarda darbe yoktu” dedi.







