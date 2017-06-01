Samanyolu Haber /Gündem / Şehit Generalden kim özür dileyecek... [Bu detay havuzda yok] /01 Haziran 2017 04:46

Şehit Generalden kim özür dileyecek... [Bu detay havuzda yok]

Şırnak'ta düşen helikopterde bulunan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın havuz medyası tarafından darbe girişimine direnmişti başlıkları ile kahraman ilan edilmişti. Oysa Aydın'ın darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve yurt dışına çıkış yasağı konulduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Şırnak'ın Şenoba bölgesinde kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda düşmesi ile içinde bulunan 13 personel şehit oldu. 


Şehit olan askerler arasında bulunan Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın hakkında havuz medyasında kahramanlıkları anlatılıyor.  

Bölücü terör örgütü PKK’yla mücadelede destan yazdığı ile başlayan haberlerde Aydın'ın 15 Temmuz Darbe girişimine direnmişt detayı manşetlere taşınıyor. 

Oysa Şehit General Aydın 'Hakkari'de bir tek askerin sokağa çıkmamasına rağmen 6 general ve bir çok üst düzey komutan ile birlikte 17 Temmuz'da gözaltına alındı... Havuz Medyasının haberlerinde hiç bahsetmediği bu gözaltına alınma olayında Aydın günlerce sorgulanmış ve adli kontrol şartı ile serbest kalabilmişti. Hatta kendisine yurt dışına çıkış yasağı bile konmuştu. 

15 Temmuz gecesi hiç bir askerin sokağa  çıkmadığı Hakkari'de bir çok asker hala tutuklu... 

Peki bu suçlamalarla ilgili Şehit Aydın'dan kim özür dileyecek... 

Bir başka soru ise Aydın'ın 1992 yılında üsteğmen iken yazdığı şiiri bile bulup haberleştiren AKP ve Saray medyası niçin bu detaydan bahsetmez... 


Şehit olan Tümgeneral Aydın'ın 1992 yılında Topçu Üsteğmen olarak görev yaptığı yıllarda yazdığı 'Hanke'ye ağıt' isimli şiiri şöyle:




"Doksan kişiydik biz o gün. Aç, susuz, uykusuz. Nasır tutmuş ayaklarla, yürüyorduk kaygusuz. Sis, çamur, kanla, terle, üzerindeydik bulutların. Ayrım Hanke Yaylası'nda, yeşerirken umutlarım. Soğuk namlular elimizde, yürüyorken dağlara. Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara. Uzaklarım yakınlaştı, inancımla, davamla. Uyan Hanke geliyorum, heybetimle, havamla". 


 
<< Önceki Haber Şehit Generalden kim özür dileyecek... [Bu detay havuzda yok] Sonraki Haber >>

Siyah Transporterlarla ilgili korkunç şüphe

Siyah Transporterlarla ilgili korkunç şüphe

IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!

IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!

AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi

AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi

Şenol Hoca nereden bilsin!

Şenol Hoca nereden bilsin!

Ekrem Dumanlı sessizliğini bozdu

Ekrem Dumanlı sessizliğini bozdu

Ali Yıldız ailesiyle birlikte 4 gündür havalimanında rehin

Ali Yıldız ailesiyle birlikte 4 gündür havalimanında rehin

Ramazan'da inleyen gönüller

Ramazan'da inleyen gönüller

Yandaş sunucuyu konuğu canlı yayında 'cahil' diye azarladı!

Yandaş sunucuyu konuğu canlı yayında 'cahil' diye azarladı!

Kasetçiler Erdoğan'ın ne kadar yakınında?

Kasetçiler Erdoğan'ın ne kadar yakınında?

Dünyanın başkentinde 17 dilde teröre kınama mesajı

Dünyanın başkentinde 17 dilde teröre kınama mesajı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:49:24