Şehit Generalden kim özür dileyecek... [Bu detay havuzda yok]

Şırnak'ın Şenoba bölgesinde kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda düşmesi ile içinde bulunan 13 personel şehit oldu.









Şehit olan askerler arasında bulunan Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın hakkında havuz medyasında kahramanlıkları anlatılıyor.





Bölücü terör örgütü PKK’yla mücadelede destan yazdığı ile başlayan haberlerde Aydın'ın 15 Temmuz Darbe girişimine direnmişt detayı manşetlere taşınıyor.





Oysa Şehit General Aydın 'Hakkari'de bir tek askerin sokağa çıkmamasına rağmen 6 general ve bir çok üst düzey komutan ile birlikte 17 Temmuz'da gözaltına alındı... Havuz Medyasının haberlerinde hiç bahsetmediği bu gözaltına alınma olayında Aydın günlerce sorgulanmış ve adli kontrol şartı ile serbest kalabilmişti. Hatta kendisine yurt dışına çıkış yasağı bile konmuştu.





15 Temmuz gecesi hiç bir askerin sokağa çıkmadığı Hakkari'de bir çok asker hala tutuklu...





Peki bu suçlamalarla ilgili Şehit Aydın'dan kim özür dileyecek...







Bir başka soru ise Aydın'ın 1992 yılında üsteğmen iken yazdığı şiiri bile bulup haberleştiren AKP ve Saray medyası niçin bu detaydan bahsetmez...









Şehit olan Tümgeneral Aydın'ın 1992 yılında Topçu Üsteğmen olarak görev yaptığı yıllarda yazdığı 'Hanke'ye ağıt' isimli şiiri şöyle:

















"Doksan kişiydik biz o gün. Aç, susuz, uykusuz. Nasır tutmuş ayaklarla, yürüyorduk kaygusuz. Sis, çamur, kanla, terle, üzerindeydik bulutların. Ayrım Hanke Yaylası'nda, yeşerirken umutlarım. Soğuk namlular elimizde, yürüyorken dağlara. Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara. Uzaklarım yakınlaştı, inancımla, davamla. Uyan Hanke geliyorum, heybetimle, havamla".