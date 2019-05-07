Erdoğan'ın ayak oyunları bunlar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) itirazı doğrultusunda karar vererek İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etti.



Karara YSK Başkanı Sadi Güven dahil 4 üye “hayır” oyu ile karşı çıkarken, 7 üye “evet” oyu kullandı.

DOLAR 6,20 TL OLDU OLACAK

YSK kararına göre 16 milyon nüfuslu İstanbul’da 23 Haziran’da tekrar seçim yapılacak. İptal kararı piyasaları altüst etti, doları iki günde yüzde 4’ten fazla arttı ve 6,20 TL’nin eşiğine geldi. Euro 6,92 TL’ye yükselirken, Borsa İstanbul iki günder ekside.

Türkiye saati ile 11:40’ta İstanbul Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı yüzde 2’ye yakın artarak 252,7 TL oldu. Çeyrek altın ise 415,7 TL’den satılıyor.

HALK YSK İLE AKP'YE ÖFKELİ

Piyasalarda tansiyonu yükselten seçim iptaline dair halk ne diyor? YouTube üzerinden yayın yapan “Halk Ekranı” isimli kanal Antalya’da sokağın nabzını tuttu.

Mikrofon uzatılanlardan bazıları, “Başıma iş açmayın!” diyerek soruları cevapsız bırakırken, baskı ortamına rağmen görüşlerini dile getirenler YSK’ya ve hükümete tepki gösterdi.



Muhabirin, “İstanbul’da seçim iptal edildi. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap veren bir kişi, “Resmen padişah gibi devam ediyorlar!” ifadelerini kullandı.







SOKAK MÜLAKATINDA VERİLEN CEVAPLAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN CÜMLELER:





*Yedi sülalesini Meclis’e atasınlar. Anladın mı? Kafana takma. Yakışık olmayan işler bunlar. Kanuni Sultan Süleyman devri kursunlar.





*AKP hazmedemedi yenilgiyi. Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunları bunlar. AKP bitti artık.





*Bence uygun olmadı. Yenilenmesine ben karşıyım.





*Yine kaybedecekler, boşuna masraf yapmasınlar. Biraz onurlu davransınlar.





*Adam (Erdoğan) kazanmak için herşeyi yapıyor.





*İmamoğlu’na gerçekten büyük bir haksızlık oldu. Adam alnının teri ile kazandı.





*Zorbalık yapıyorlar Türkiye’de. Zorbalık olunca böyle oluyor tabiî.





*Yenilense de gene CHP kazanacak. Bütün itirazları reddettiler, ama ona (Erdoğan) gelince yok. Haksızlık oldu. Öbür başvuruları da kabul etseydi belki normaldi.





*Türkiye açısından utanç verici. Dışarıdan bakıldığı zaman yargı yok, yasama yok, Meclis zaten yok. Tek adamla yönetilen ülkelerin hali belli. Adalete güvenim kalmadı.





*İmamoğlu daha büyük bir oyla alacaktır.





*İstanbul seçimi iptal edildiği için iyi düşünmüyoruz. İyi düşünme ihtimali kaldı mı?





*Silivri (Cezaevi) soğuktur. Maalesef…





*Bence yine Ekrem İmamoğlu kazanacak. Çok saçma bir karar.





*Keşke cumhurbaşkanımız alsın. Tayyip alsın. Yine cumhurbaşkanlığını devam etsin. Hepsini o yapıyor nasıl olsa!





*Adam (İmamoğlu) hakkıyla aldı. Tekrar seçim olduğu zaman Türkiye yorulur, insanlar yorulur. Tekrar alır bu adam. Belki daha da yüksek alır.





*Keşke düşüncemi söylemesem. Çünkü çok çirkin şeyler söyleyebilirim.





*O zaman Türkiye geneli iptal edilsin. Başka yerlerde de itirazlar vardı. Bundan sonraki seçimlere güvenemem.





*Burası Londra olsaydı konuşurdum. İptal gasp olur. Hadi kolay gelsin size. Güveni sarstı gitti artık.





*Yazık olmuş. İmamoğlu gibi bir insana çok yazık olmuş.





*Benim başımı belaya sokma!





*Halk yine cevabını verecek. Bu sefer 100 bini aşar fark. Ya kedi giriyor ya fare giriyor. Seçime güven mi kaldı?





*Bu sefer belki yüzde 60 ile kazanacak İmamoğlu. Tepki oyları ile farkla kazanacak.







