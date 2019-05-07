Dolar 6,22 TL'yi kırarsa...

investing.com'da yer alan analize göre seçim kararı sonrası dolar fırlarken yıl içinde çok defa bağımsızlık tartışmasına sebep olan Merkez Bankası'nın (TCMB) baskı altında olduğu endişesi arttı.





TCMB'nin son toplantısının rezervler konusundaki kaygıyı giderecek bir netlikte olmaması ve açıklamaları endişeleri azaltmaya yetmedi.





Dolar/TL 7 Mayıs





Yaşanan tüm gelişmelerin belirsizlik ve kaygı sonucuna TL’deki değer kaybı hızlandı.











Dolar/TL orta vade





YSK'NIN İPTAL KARARI KRİZ İÇİNDE KRİZE SEBEP OLDU





Dün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı sonrası dolar/TL 6,01 seviyesinden 6,15’e çıkarken bugün de 6,20’ye yükselerek son 7 ayın zirvesine çıktı.





Ekonomide daralma yaşandığı bu dönemde ABD ile S-400 ve İran petrolüne müeyyide, yine ABD ve Avrapa Birliği (AB) ile Doğu Akdeniz gerginliği, Suriye sınırındaki güvenlik tehdidi gibi oldukça kritik meseleler varken piyasalar için 23 Haziran’a kadar da seçim belirsizliğinin yeniden yaşanıyor olmasının karşılığı TL satış oldu.





6,22 TL DİRENCİ KIRILIRSA YENİ HEDEF 6,36 TL





Ekonomik, güvenlik, siyaset ve uluslar arası ilişkilerden herhangi birinde yaşanacak yeni bir riskler TL üzerindeki kırılganlığın artmasına ve kayıpların da hızlanmasına sebep olabilir.





Dünkü seçim kararı sonrası sert yükseliş yaşayan kurda bugün de tepki alımları devam ediyor ve dolar 6,22 TL direncinin kırılması durumunda alımlar 6,36 TL'ye kadar devam edebilir.





Dolar için 6,50 TL ise önemli psikolojik seviye olurken düşüşlerde artık 6,0 TL destek konumunda.