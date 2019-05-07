Sabah yazarından İmamoğlu'na destek 'Her Şey Çok Güzel Olacak' paylaşımı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul’da seçimlerin yeniden yapılmasına hükmetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK’nın kararının ardından “Artık sanatçısı da, iş insanı da, işçisi de, öğretmeni de, memuru da konuşacak, herkes konuşacak!” dedi. İmamoğlu’nun bu çağrısına birçok sanatçıdan destek geldi. Sosyal medyada “#HerSeyCokGuzelOlacak” mesajı gündem oldu.





Destek verenler arasında hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı ve Sabah Spor Servisi Dış Haberler Sorumlusu Uğur Karakullukçu’nun yer alması dikkat çekti. Karakullukçu, Cem Yılmaz’ın “Her şey çok güzel olacak” adlı filminden bir sahne paylaşarak YSK kararına karşı göndermede bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları Karakullukçu’ya “Cesaretin için helal olsun” şeklinde mesajlarla destek verdi.



