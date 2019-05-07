Sanatçılardan İmamoğlu'na destek: 'Her şey çok güzel olacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK'nın seçimleri iptal etme kararının ardından yaptığı açıklamada, "Sanatçılar da konuşacak" sözleri üzerine sanatçılar sosyal medyada "#herşeyçokgüzelolacak" etiketiyle paylaşım yaptı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "Artık herkes konuşacak, sanatçılar da konuşacak" demişti. . Sanatçıların da destek verdiği #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle yapılan paylaşımlar 750 bini geçti.





Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerini iptaline ilişkin kararın ardından Ekrem İmamoğlu yaptığı değerlendirmede ‘Artık sanatçısı da, iş insanı da, işçisi de, öğretmeni de, memuru da konuşacak, herkes konuşacak’ demişti. İnsanlar bu açıklamaya kayıtsız kalmadı. Sosyal medyada #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle yapılan paylaşımlarda İmamoğlu’na her kesimden büyük destek geldi. Sanatçıların da destek verdiği etiketle 750 bin paylaşım yapıldı









Etiket kısa sürede Trend Topic (TT) listesinde ilk sıraya yükseldi.















