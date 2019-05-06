İptal sonrası İmamoğlu’ndan ilk açıklama!

İstanbul seçimlerinin iptal kararını Sultanbeyli'de duyan Ekrem İmamoğlu sorular üzerine “Konuşacağız” dedi. Ardından vatandaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu iftar programına geçti.



YSK'nın İstanbul'da seçimleri iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de iftar sofrasına konuk olduğu bir ailenin evinden açıklamalarda bulundu.





İmamoğlu: Burdayız mutluyuz. Gündem yoğun herkesin Ramazan’ı mübarek olsun. Bu Ramazan Türkiye’ye hayırlar getirsin. Ekonomik sıkıntılar var hepsini aşacağız. Ben de bazı duyumlar alıyorum ama YSK’nın resmi açıklamasını bekliycem. Beni bekleyin bu akşam geniş geniş anlatacağım. İnşallah açıklama yapılsın İstanbul’un en güzel noktasında açıklama yapacağım. Her şey çok güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Biz hep beraber umudu taşıyacağız. Her şey çok güzel olacak. 82 milyon insana bol bereketli günler diliyorum. Sultanbeyli’den selamlar herkese.