Şartlar değişti, savunmada kalın

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley’in hisse senedi stratejisti Michael Wilson, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayında faiz indirimi yapabileceğini iddia etti.





Ancak bu indirimin ekonomide yavaşlamayı veya resesyonu (ekonomik durgunluk) durduramayabileceği ikazında bulundu.





EKONOMİK RİSKLER ARTTI





CNBC’nin haberine göre, “Ekonomi halen bazı çok ciddi makro risklerle karşı karşıya” diye konuşan Wilson, zayıf istihdam verisi, düşük enflasyon ve tırmanan ticari gerilimleri bu risklere örnek olarak gösterdi.





“Fed faiz indirimi çok geç kalmış olabilir." diyen Wilsona göre Fed’in yaz aylarında para politikasını gevşetmesi ekonomiyi yavaşlamadan kurtaramayacak.





Wilson, "Düşen enflasyon oranı ve yüzde 2 hedefine ulaşamama ile ticari gerilimlerin bir araya gelmesi iş dünyası güveni üzerinde baskı oluşturuyor.” dedi.





"SAVUNMADA KALIN" MESAJI





Yatırımcıların kolay bir Fed politikasına dair beklentilerinin "anlaşılabilir" olduğuna işaret eden Wilson, Fed’in daha güvercin bir tutum izlemesine karşın yatırımcıların savunma pozisyonunda kalmaya devam etmeleri gerektiğini de vurguladı.





Wilson, işsizlik döngüsüne girildiği endişesiyle Fed bir indirim yapsa bile yatırımcının bu kararın peşinden sürüklenmemesi gerektiğini belirtti.





Hisse senetlerinde de makroekonomik riskler göz önüne alınarak pahalı olan hisse senetlerinden uzak durulmasını tavsiye eden Wilson, "Çünkü bu şirketlerin kâr beklentilerini yakalayamama ihtimali var." ifadelerini kullandı.





BEKLENTİLER DEĞİŞTİ





Morgan Stanley, global büyümeye dair daha önce açıkladığı “devam eden bir toparlanma” beklentisini yıl sonuna doğru “durgunluğa girilecek" şeklinde değiştirdi.