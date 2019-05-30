[FLAŞ] Sabancı krizde havlu attı, TEMSA'yı sattı

SAMANYOLUHABER- Japon otomotiv devi Honda'nın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 24 yıldır faaliyet gösteren tesisi kapatma kararı almasıyla sektördeki krizin boyutları gözler önüne serilmişti.





Sabancı Holding de bir yıldır mali krizle boğuşan otobüs şirketi TEMSA'yı yok pahasına elden çıkarmak mecburiyetinde kaldı.





Otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi yapan TEMSA Ulaşım Araçları AŞ, 182 milyon 693 bin TL'ye İsviçre merkezli True Value Capital Partner's isimli fona satıldı.





KRİZE GİRİNCE SUDAN UCUZ HALE GELDİ





Bir başka ifadeyle hisseleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören TEMSA'da Sabancı'nın payına sadece 30 milyon dolar düşecek.





Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden borçlar düşüldükten sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi.







SABANCI, BORSA'YA BEYAN ETTİ





Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz portföyünde yer alan 102 milyon 308 bin 216 bin TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' ne ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir." denildi.





Açıklamada, "Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 -TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi." bilgelerine yer verildi.





Otobüs, midibüs ve hafif kamyon imalatı yapan TEMSA Ulaşım Araçları AŞ, İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satıldı.

TEMSA 6 HAFTA BOYUNCA ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

