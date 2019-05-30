Samanyolu Haber /Ekonomi / [FLAŞ] Sabancı krizde havlu attı, TEMSA'yı sattı /30 Mayıs 2019 18:51

[FLAŞ] Sabancı krizde havlu attı, TEMSA'yı sattı

Ekonomik krizin derinden hissedildiği otomotiv sektöründe yerli bir şirket daha satıldı. Sabancı Holding, Adana'da otobüs imalatı yapan TEMSA'yı İsviçreli merkezli True Value Capital Partner's isimli fona sattı. Sabancı satış bedeli olarak sadece 182,7 milyon TL (30 milyon dolar) alacak. Zira şirket borç batağında.

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SAMANYOLUHABER- Japon otomotiv devi Honda'nın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 24 yıldır faaliyet gösteren tesisi kapatma kararı almasıyla sektördeki krizin boyutları gözler önüne serilmişti. 

Sabancı Holding de bir yıldır mali krizle boğuşan otobüs şirketi TEMSA'yı yok pahasına elden çıkarmak mecburiyetinde kaldı. 

Otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi yapan TEMSA Ulaşım Araçları AŞ, 182 milyon 693 bin TL'ye İsviçre merkezli True Value Capital Partner's isimli fona satıldı. 

KRİZE GİRİNCE SUDAN UCUZ HALE GELDİ

Bir başka ifadeyle hisseleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören TEMSA'da Sabancı'nın payına sadece 30 milyon dolar düşecek. 

Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden borçlar düşüldükten sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi. 

SABANCI, BORSA'YA BEYAN ETTİ

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz portföyünde yer alan 102 milyon 308 bin 216 bin TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' ne ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 -TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi." bilgelerine yer verildi.

Otobüs, midibüs ve hafif kamyon imalatı yapan TEMSA Ulaşım Araçları AŞ, İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satıldı. 

TEMSA 6 HAFTA BOYUNCA ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

Fabrika yönetimi yılın 2018 yılının ilk çeyreğinde sipariş alamadığını belirterek döviz kurundaki artışı gerekçe göstererek çalışma gününü 5’ten 4’e düşürmüştü. 

İşçilerin çalışma süresinden kısılan bir gün yıllık izinden düşülürken, haziran ayında ise aynı sebeple ile 1.700 işçinin çalıştığı fabrikada 300’e yakın işçi ücretsiz izne çıkarılmıştı.

2018 SONUNDAN BERİ KRİZDE

Kur artışı ve satışların yüzde 70'e yakın düşmesi sebebiyle TEMSA'da mali kriz daha da büyüdü. Firma 21 Aralık 2018 tarihinden itibaren 6 hafta üretime ara vermişti. 

6 haftalık süre bittiğinde krizi aşamayan Sabancı bu defa TEMSA adına "kısa dönem çalışma ücreti" için Çalışma Bakanlığı'na müracaat etmişti. 

51 YIL ÖNCE FAALİYETE BAŞLADI

1968 yılında kurulan ve 1987'den beri Adana'da 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren TEMSA, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon imal etmek kapasitesine sahipti.
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