Samanyolu Haber /Ekonomi / Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nda /12 Haziran 2019 11:12

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nda

Piyasalar bugün açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandı.

SHABER3.COM

ABD ile ilişkilere yönelik endişeleri artıran haber akışının etkisiyle dün tekrar yükselen dolar/TL bu sabah 5.82 civarında seyrederken, piyasalar bugün açıklanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) kararına odaklandı.

Reuters'ın toplam 16 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 14 katılımcı politika faizinin yüzde 24 seviyesinde sabit tutulmasını beklerken, bir kurum politika faizinde 50 baz puan, bir katılımcı ise 75 baz puanlık indirim bekliyor.

Yılın tamamına ilişkin politika faizinde yapılacak indirim beklentisinin medyanı ise bir önceki ankete göre değişmeyerek 250 baz puan seviyesinde bulunuyor.

Rabobank gelişmekte olan piyasalar FX stratejisti Piotr Matys, dün akşam yayınladığı notta zorlanan ekonomiyi rahatlatmak üzere TCMB'nin yüksek faizlerini indirmeye başlamak için erken fırsatı kollamasının oldukça mantıklı olduğunu ancak TL'nin henüz yeterince istikrara kavuşmaması ve yavaşlasa da enflasyon riskinin tümüyle azalmayacak olması nedeniyle TCMB'nin para politikasını gevşetmesini beklemek için çok erken olduğunu söyledi.

TCMB'nin bugün politika faizini sabit tutmasını bekleyen Matys, seçimler öncesi bir indirimin TL'yi dengesizleştirebileceğini söyleyerek, "TCMB için en güvenli seçenek faizi değiştirmeyerek sıkı para politikasını sürdürmek olacaktır. TL'de baskı yaratabilecek görece güvercin bir mesajdan kaçınılması da ihtiyatlı olacaktır" dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nda Sonraki Haber >>

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

İnşaat bir anda çöktü

İnşaat bir anda çöktü

İmam hutbede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İmam hutbede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Yaşlı kadın yoldaki çukura düştü

Yaşlı kadın yoldaki çukura düştü

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:03