Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nda

ABD ile ilişkilere yönelik endişeleri artıran haber akışının etkisiyle dün tekrar yükselen dolar/TL bu sabah 5.82 civarında seyrederken, piyasalar bugün açıklanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) kararına odaklandı.







Reuters'ın toplam 16 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 14 katılımcı politika faizinin yüzde 24 seviyesinde sabit tutulmasını beklerken, bir kurum politika faizinde 50 baz puan, bir katılımcı ise 75 baz puanlık indirim bekliyor.





Yılın tamamına ilişkin politika faizinde yapılacak indirim beklentisinin medyanı ise bir önceki ankete göre değişmeyerek 250 baz puan seviyesinde bulunuyor.





Rabobank gelişmekte olan piyasalar FX stratejisti Piotr Matys, dün akşam yayınladığı notta zorlanan ekonomiyi rahatlatmak üzere TCMB'nin yüksek faizlerini indirmeye başlamak için erken fırsatı kollamasının oldukça mantıklı olduğunu ancak TL'nin henüz yeterince istikrara kavuşmaması ve yavaşlasa da enflasyon riskinin tümüyle azalmayacak olması nedeniyle TCMB'nin para politikasını gevşetmesini beklemek için çok erken olduğunu söyledi.





TCMB'nin bugün politika faizini sabit tutmasını bekleyen Matys, seçimler öncesi bir indirimin TL'yi dengesizleştirebileceğini söyleyerek, "TCMB için en güvenli seçenek faizi değiştirmeyerek sıkı para politikasını sürdürmek olacaktır. TL'de baskı yaratabilecek görece güvercin bir mesajdan kaçınılması da ihtiyatlı olacaktır" dedi.







