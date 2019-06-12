Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda-Türkiye arasında yeni kriz: Hollandalı Meclis üyesi Türkiye'de tutuklandı /12 Haziran 2019 11:59

Hollanda-Türkiye arasında yeni kriz: Hollandalı Meclis üyesi Türkiye'de tutuklandı

Hollanda Türkiye arasında yeni bir kriz ortaya çıktı. Eindhoven belediye meclisindeki Sosyalist Parti grup başkanı Antalya tatilinde tutuklandı

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Türkiye asıllı , Hollandalı siyasetçi Eindhoven belediye meclisindeki Sosyalist Parti grup başkanı Murat Memiş Türkiye'ye Antalya'ya tatile gitti. Ülkeye girişine izin verilen Memiş daha sonra hakkında açılan bir soruşturma sebebiyle gözaltına alındı. Terör örgütünü övmek suçlamasıyla karşı karşıya kalan Hollandalı siyasetçi 4 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Ancak yurt dışına çıkış yasağı konuldu. 

Murat Memiş'in Türkiye'den ayrılmasına Hollanda'daki işinin başına dönememesi iki ülke arasında yeni bir kriz çıkardı. Hollandalı siyasetçiler Türkiye'ye tepki gösterdiler 


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