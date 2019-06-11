Ünlü giyim markası icradan 5 dakikada satıldı

1990'lı yılların ünlü spor giyim markası Tiffany&Tomato (T&T) krizde el değiştirdi. Markanın fikri mülkiyet hakları Bakırköy 13'üncü İcra Dairesi’nde Ayris Tekstil ve Sanayi Tic. Ltd.’ye yarı fiyatına satıldı.

1990’lı yıllarda Sedat Onur tarafından kurulan ve Türkiye’de 400 mağazaya ulaşan Tiffany&Tomato markası 2018 yılı mayıs ayında icradan satışa çıkarılmıştı.







Bakırköy 13'üncü İcra Dairesi’nde bugün yapılan satışa alacaklı firma Ayris Tekstil'in haricinde katılan olmadı. 3 milyon TL değer biçilen markanın yarı fiyatına satışa çıkarılacağı duyurulmuştu.





MARKA AYRİS TEKSTİLE GEÇTİ





Ünlü markanın icra dairesindeki satışı 5 dakika kadar sürdü.





Satışa Tiffany&Tomato markasının sahibi borçlu Marka Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile alacaklı Ayris Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi vekili katıldı.





Ayris Tekstil Firması, Marka Tekstil’den 1 milyon 363 bin 904 TL alacağına karşılık Tiffany&Tomato markasını 1 milyon 502 bin TL’ye satın aldı.