Sanayi 14 aydır krizde

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) mayısta Türk Lirası'ndaki değer kaybının etkisiyle 45,3'e gerileyerek sektördeki daralmanın 14'üncü ayına girdiğini gösterdi.





50'NİN ALTI "İŞLER İYİ GİTMİYOR" DEMEK





IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI nisanda 46,8 değerini almıştı. Endekste 50'nin altı daralmaya, üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.





Girdi ve fabrika çıkış fiyatları TL'deki değer kaybına paralel olarak Ekim ayından bu yana en yüksek artışı kaydederken, talebin de daralmasına yol açtı.





Üretim alt endeksi mayısta 46,6'dan 44,1'e indi ve art arda 13'üncü ayda da daralmaya işaret etti.







YENİ SİPARİŞLER 5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE





Yeni siparişler alt endeksi nisan ayındaki 43,5 seviyesinden mayısta 41,3'e gerileyerek 2018 yılı aralık ayından bu yana en düşük değeri aldı.





İhracat siparişleri alt endeksi 47.5'ten 45,8'e geriledi. Ankete cevap veren bazı imalatçılar Avrupalı müşterilerden gelen talebin zayıf seyretmeyi sürdürdüğünü ifade etti.





SANAYİDE ÜRETİM DE GERİLEDİ





Üretim alt endeksi ise mayısta 46,6'dan 44,1'e indi ve art arda 13'üncü ayda da daralmaya işaret etti.





İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.