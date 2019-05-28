Samanyolu Haber /Ekonomi / Doğalgaz ithalatına "kriz" ayarı /28 Mayıs 2019 14:14

Doğalgaz ithalatına "kriz" ayarı

Ekonomik kriz enerji üretimine de düşüş olarak yansıdı. Elektrik tüketimi düşerken doğalgaz ithalatı da azalıyor. Mart ayında ithalat geçen yıla kıyasla yüzde 9 geriledi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, mart ayın doğalgaz ithalatı yüzde 9,08 azalarak 4 milyar 296 milyon metreküpe geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 4 milyar 726 milyon metreküp doğalgaz ithal edilmişti.

Toplam ithalatın 3 milyar 4 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 292 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

İTHALATTA ASLAN PAYI RUSYA'NIN

Mart ayında en fazla doğalgaz 1 milyar 398 milyon metreküple Rusya''dan alındı. Bu ülkeyi, 833 milyon metreküple İran ve 772 milyon metreküple Azerbaycan takip etti. 

İthalatın kalan kısmı Cezayir, Katar, Nijerya ve ABD''den yapıldı. 

Söz konusu ayda doğalgaz ihracatı yapılmadı.
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