Samanyolu Haber /Gündem / TSK'da İzmir Marşı yürüyüşlerden kaldırıldı /03 Haziran 2019 15:11

TSK'da İzmir Marşı yürüyüşlerden kaldırıldı

İzmir Marşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde acemiliğini tamamlayan askerlerin yemin töreni yürüyüşünde söylediği marşların arasından çıkarıldı.

SHABER3.COM

2013 yılının Haziran ayındaki Gezi eylemleriyle birlikte popülerleşen ve muhalefetin önemli bir bölümünün kutlamalarda coşkuyla söylediği İzmir Marşı, Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan protestolarda da kullanılıyordu.

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE KULLANILIYORDU

Artigercek.com sitesinden Can Bursalı'nın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde NATO'ya bağlı olmayan tek ordu olan Ege Ordusu bünyesindeki Muharebe Elektronik Bilişim Sistemleri (MEBS) Taburu'ndaki 20. Dönem Bedelli Er Eğitim Bölüğü'nün yemin töreninde yürüyüş yapan askerlere İzmir Marşı'nın kaldırıldığı bildirildi. 

Önceki dönemlerde yemin töreni yürüyüşünde İzmir Marşı'nın söylenerek uygun adımla yüründüğü öğrenilirken, değişikliğin MEBS Başkanı tarafından yapıldığı ve ilk kez 20. Dönem Bedelli Er Eğitim Bölüğü'nde uygulandığı belirtildi. Alınan bilgiye göre, geçen hafta düzenlenen törende askerlere İzmir Marşı yerine Sakarya Marşı ve MEBS Marşı söyletilirken, töreni izlemek için gelen ailelerin bulunduğu tribünlerdeki hoparlörlerden, marşın Haluk Levent tarafından söylenen versiyonunun çalındığı da öğrenildi.

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