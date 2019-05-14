Koç niye zarar rekoru kırdı?

SAMANYOLUHABER- Ekonomik kriz büyük holdingleri de sarsıyor. Koç Holding’in “amiral gemisi” Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) 2019 yılının ilk üç aylık döneminde 362,2 milyon TL zarar etti.







TÜPRAŞ geçen sene aynı dönemde 386,7 milyon TL net kâr elde etmişti.





FAİZ VE KUR ARTINCA ZARAR ETTİ





Satış hasılatını geçen senenin ilk üç ayına kıyasla bu sene yüzde 54,3 artırarak 20,7 milyar TL’ye çıkarmasına rağmen TÜPRAŞ rekor zarara imza attı.





Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, 22 Mart'ta toplanan 55'inci Olağan Genel Kurulu'nda 2019'un zorlu bir yıl olacağını söylemişti.





Borsa İstanbul’a beyan edilen bilançoya göre faaliyet giderleri ile mali giderlerin artması TÜPRAŞ’ı zarara sürükledi.





2018’in ilk çeyreğinde 217 milyon TL olan faaliyet gideri 2019’un ilk çeyreğinde 565 milyon TL’ye yükseldi.





BORÇLARI ÜÇ AYDA YÜZDE 39 ARTTI





Türkiye’de son bir yılda faiz oranlarındaki artış Koç’u da vurdu.





TÜPRAŞ’ın kısa vadeli borçları için ödediği faiz katlandı. 2018’in ilk çeyreğinde 924 milyon TL ana para ve faiz ödemesi yaparken 2019’un ilk çeyreğinde bu rakam 1,3 milyar TL’ye çıktı.





Koç Holding'in 2005 yılında Özelleştirme İdaresi'nden 4,5 milyar dolar bedelle devraldığı TÜPRAŞ, 4 ayrı rafineride imal ettiği motorin, benzin, LPG ve jet yakıtıı gibi mamüllerle Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyor.





Ağırlıklı olarak döviz borcu olan TÜPRAŞ’ın 2018 yıl sonundaki 30 milyar TL’lik toplam borcu 31 Mart 2019 itibarıyla yüzde 38,9 artarak 41,7 milyar TL’ye yükseldi.





Yine kısa vadeli borçlar ilk 3 ayda 15,9 milyar TL’den yüzde 57,6 artış ile 25,1 milyar TL’ye, uzun vadeli borçlar ise 14,1 milyar TL’den 16,6 milyar TL’ye tırmandı.



