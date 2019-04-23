Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğu'nun şehit cenazesinde saldırıya maruz kalması hakkında ilk defa konuştu.





Erdoğan saldırıyı gaz sıkışması olarak nitelerken, "Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.





HDP EŞ GENEL BAŞKANI KÜRSÜYE ÇIKINCA LOCADAN AYRILDI





Erdoğan, 23 Nisan özel gündemiyle toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na katıldı.





HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasını dinlemeden locasından ayrılan Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularına cevap verdi.





CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya değinen Erdoğan, şunları söyledi: "Burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. PKK ile hangi siyasi örgüt el ele kol kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye’de hangi siyasi partiler kol kola veriyolar. Sonra oraya gidiyorlar."





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin Kılıçdaroğlu'nun maruz kaldığı saldırıya dair yönelttikleri soruya cevap verirken, "Gaz sıkışması vardı." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin, bunların hepsini etraflıca bir incelemek lazım, bunların üzerine de düşünmek lazım değil mi? dedi.





"DUA YAPACAKSAM EVİMDE YAPARIM, BU KADAR BASİT"





İsim vermeden Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesini istismar ettiğini ima eden Erdoğan, "Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin bir anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir." diye konuştu.





Erdoğan, "Ben bile bir cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde önce soruyorum. Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyim derim. Dua yapacaksam duayı evimden yaparım, olay bu kadar basit." dedi.





CHP lideri Kılıçdaroğlu 21 Nisan Pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzu Köyü'nde şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. Fotoğrafta yumruk atan Osman Sarıgün'ün haricinde gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı.

CHP'NİN CEVABI GECİKMEDİ





Erdoğan'ın beyanlarına CHP'den cevap geldi. CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu), şehidin cenaze merasimine katılmadan önce hem aileye hem de muhtara soruldu. Herkesin bilgisi vardı." denildi.





Dün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Erdoğan'a benzer ifadeler kullanmış ve Kılıçdaroğlu'nun cenaze namasına iştirâk edeceğine dair Emniyet ve Jandarma'nın bilgisi olmadığını iddia etmişti.





CHP, Soylu'nun iddialarını anında tekzip ederek hem Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'ne hem de Valiliğe gerekli bilgilerini verildiğini kaydetmişti.



