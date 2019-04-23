Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün'e sahip çıktı

21 Nisan Pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzu Köyü'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı hükümete yakın gazete ve televizyonlar tarafından "protesto" gibi gösterilmek isteniyor.





A HABER'DE KAN DONDURAN İFADELER





A Haber’de “Canan Barlas ile Gündem” programına katılan, hükümete yakın yayın organı Sabah gazetesi muhabiri Nazif Karaman’ın saldırıya ve saldırganlara dair sözleri "pes" dedirtti.





Karaman, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan saldırgan için, “Osman Sarıgün’ün buradaki en büyük talihsizliği kameralara yakalanmış olması. Tutuklama çok ağır bir ceza olur.” dedi.















21 Nisan Pazar günü Akkuzu Köyü'nde arabanın üzerine çıkarak, "Kafasına vuran kafasına!" diyen kişiler Kılıçdaroğlu'na saldırmaları için kalabalığı tahrik etmişti.





9 KİŞİDEN 8'İ SERBEST





CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminde gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i dün serbest bırakıldı.

Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan Osman Sarıgün'ün gözaltı süresi ise savcılık sorgusu ardından uzatılmıştı.

"Kafasına vurun kafasına!" diyerek CHP liderini hedef alan saldırıyı başlatan hilal bıyıklı kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise meçhul!





