Sri Lanka saldırılarını IŞİD üstlendi

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da 21 Nisan Pazar günü Paskalya ayini sırasında kilise ve otelleri hedef alan, 321 kişinin hayatını kaybettiği ve 500'den fazla kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü IŞİD üstlendi.





8 NOKTAYA EŞ ZAMANLI SALDIRI





Yerel basında yer alan haberlere göre, örgütün sözde haber ajansında yayımlanan açıklamada, aralarında kiliselerin ve büyük otellerin olduğu 8 noktaya düzenlenen saldırıların IŞİD tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.





Sri Lanka'da Paskalya ayinine katılan Hristiyanları hedef alan terör saldırılarında 321 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişinin yaralandı.

PASKALYA GÜNÜNDE KİLİSEDE İBADET EDEN İNSANLARI KATLEDİLDİ





Örgüt, saldırıyı yaptığını ileri sürdüğü teröristlerin ise fotoğraf veya görüntülerini yayımlamadı.





Sri Lanka hükümeti, Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarından "Ulusal Tevhid Cemaati" isimli yerel bir militan grubunu sorumlu tutmuştu.





Sri Lanka'yı mateme boğan saldırılardan geriye yürekleri parçalayan bu karaler kaldı.





Örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiği ifade edilmişti.





Terör yine masum insanları hedef aldı. Sri Lanka halkı, Paskalya ayininde kaybettiklerine ağlıyor.





11 NİSAN'DA İSTİHBARAT ALINMIŞ





Ülkede emniyet müdür yardımcısı imzasıyla yayımlanan 11 Nisan tarihli bir istihbarat raporunda grubun, Paskalya törenlerinde kiliselere saldırı planladığına dair bilgilerin yer aldığı ortaya çıkmıştı.





Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade şehrinde St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başşehir Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.







Saldırıların hemen akabinde Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.





TÜRKİYE'DEN GİDEN 2 MÜHENDİS CAN VERDİ





Sri Lanka makamları saldırılarda 321 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.





Saldırılarda, Türkiye vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da hayatını kaybetmişti.





Nariçi ve Çavuş'un naaşı bugün Türkiye'ye getirilerek toprağa verildi.



