Samanyolu Haber /Ekonomi / Sabancı'ya icra şoku! /15 Temmuz 2019 13:36

Sabancı'ya icra şoku!

Demet Sabancı'nın kocası ile ortak kurduğu DEMSA şirketi bankalara olan borcunu geçen sene yeniden taksitlendirmişti. Aradan geçen zaman zarfında taahhütler yerine getirilmeyince DEMSA hakkında icra işlemleri yeniden başlatıldı.

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Lüks perakende devi DEMSA hakkında 348 milyon liralık borcu ve yapılandırma taksitlerinin ödenememesi sebebi ile tekrar icra işlemi başlatıldığı iddia edildi.

Geçen yıldan bu yana önde gelen bankalardan biri ile borç yapılandırma müzakereleri yürüten grup, kur ve faiz yükü sebebiyle artan borçları ve teminat açığını kapatamadı. 

Borca karşılık ilave teminat verememesi ve anlaşmada belirtilen ödemeleri yapamaması sebebiyle banka avukatları icra işlemlerini tekrar başlattı.

TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİREMEDİ

Banka avukatlarının ayrıca haciz edilen malların muhafaza ve satış işlemlerini de başlattığı konuşuluyor. İlave icra ve haciz işlemlerinin de sürdüğü belirtiliyor. 

DEMSA'nın son olarak karşılaştığı durumla ilgili olarak, şirketin en büyük borçlu olduğu bankaya yakın bir kaynağın Sözcü gazetesine verdiği bilgiye göre, bir miktar ödeme ve ilave teminat vermeyi taahhüt ederek, krizi çözmeye çalışırken, kurlar yükseldi ve faizler arttı. 

Hesapta olmayan gelişme şirketin borç yükünü yeniden hızla artırdı. Demsa bu arada verdiği taahhütleri yerine getiremedi, ilave teminat bulamadı. Bunun üzerine en büyük alacaklı durumdaki banka daha önce durdurduğu icra işlemlerini yeniden başlattı.

DEMET SABANCI'NIN MAL VARLIĞINA İHTİYATİ TEDBİR

2018'in ağustos ayında İstanbul 4'üncü İcra Dairesi'nin 14/8/2018 tarih 2018/27420 Esas sayılı kararı ile Demet Sabancı Çetindoğan'ın büyük bir bankaya olan 348 milyon 576 bin 655 TL'lik borcunu ödememesi sebebiyle banka tarafından Çetindoğan'ın şahsi ve ticari tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı koydurulduğu belirtilmişti. 

Kulislerde konuşulanlara göre DEMSA'nın bankalardaki riski 2 milyar lirayı buluyor.

Demet Sabancı Çetindoğan'ın kocası ile kurduğu DEMSA'nın bankalara 2 milyar liraya yakın borcu olduğu iddia ediliyor.

ULUSLARARASI MARKALARI TÜRKİYE'YE GETİREN İSİM

Sabancı ailesinden ayrıldıktan sonra 2000 yılında eşi Cengiz Çetindoğan ile DEMSA'yı kuran Demet Sabancı Çetindoğan, özellikle otel ve perakende alanında faaliyet gösteriyor. 

Grup bünyesinde Harvey Nichols ve Galeries gibi markaların Türkiye temsilcilikleri bulunuyor. 

Demet Sabancı; Guess, Laura Ashley. Salvatore Feragamo, Donna Karan ve Galeries Lafayette gibi pek çok uluslararası markayı Türkiye'ye getiren isim olarak da biliniyor.
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