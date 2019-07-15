Eski MHP'li vekil de Babacan'ın partisine katılıyor iddiası

Eski MHP Grup Başkanvekili ve Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta, AKP’den istifa ederek yeni parti kuracağını ilan eden Ali Babacan ile temas halinde olduğu iddia edildi.







Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde İYİ Parti’nin 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' teklifinin Meclis gündemine alınması teklifine destek vermişti.





Bu desteğinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla Grup Başkanvekilliğinden alınan Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk edilerek, partiden ihraç edilmişti.





31 MART ÖNCESİ TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ





Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre İYİ Parti de dahil birçok siyasi partiden teklif gelmesine rağmen, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Samsun’dan bağımsız belediye başkan adayı olan Usta, %21,05 oy almıştı. Seçimlerin ardından Usta, Meclis’teki çalışmalarına devam ediyor.





YENİ PARTİYE SICAK BAKIYOR





11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide, daha önce farklı partilerde görev yapmış önemli isimlerin yer alacağı konuşuluyor. MHP’den ihraç edilmesinin ardından Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta’nın da Babacan’ın kuracağı yeni partiye sıcak baktığı, ekibiyle görüşmeler yaptığı iddia edildi.