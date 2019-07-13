Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan'ın açtığı AVM'de esnaf kepenk kapattı: Müşteri yok, kiraları ödeyemez hale geldik /13 Temmuz 2019 13:25

Erdoğan'ın açtığı AVM'de esnaf kepenk kapattı: Müşteri yok, kiraları ödeyemez hale geldik

Açılışını 2016 yılında Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Eyüpsultan’da bulunan Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi’nde birçok işletme ekonomik kriz sebebiyle kepenk kapattı.

SHABER3.COM

Müşteri yokluğundan dolayı kepenk kapatma kararı alan işletme sahibi Semih Yağyapan, “Kazandığımız para kira ve faturaları ödemeye yetmiyor. Yaklaşık 250 bin liralık birikimimiz yok oldu” dedi. Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre, Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy'de bulunan Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi 2016 yılında Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı. Ekonomideki olumsuz gelişmelerin iyice hissedildiği şu günlerde, alışveriş merkezini ziyaret eden kişi sayısı da giderek azaldı.

Bunun üzerine AVM idaresi işletmeleri tutabilmek için kira indirimi yoluna gitti. Bazı işletmeler kira indirimine rağmen yaşadıkları ekonomik kayıp sebebiyle kepenk kapatma kararı aldı. Temmuz ayında ise alışveriş merkezinin kira indiriminden vazgeçmesi üzerine birçok işletme daha kapatma kararı aldı.

“250 BİN TL ZARAR ETTİK”

Konu ile ilgili gazetenin görüştüğü işletmeci Semih Yağyapan, son dönemde zarara uğradığını belirterek, “Biz alışveriş merkezi ile birlikte işletmemizi açtık. İşletmemizin dekorasyonu ve tesisatını kendimiz yaptırdık. Çok masraf yaptık. Mevcut şartlar sebebiyle alışveriş merkezi bize yönelik kira indirimine gitti. Biz de şartlar belki düzelir ümidiyle bir süre devam etmek istedik. Ama son dönemde alışveriş merkezi yönetimi kira indiriminden vazgeçince iyice zarar etmiş oluyoruz. Zaten 250 bin lira zarar ettik” ifadelerini kullandı.

“ÇIKARSAK PARA ÖDEYECEĞİZ, KALIRSAK ZARAR EDECEĞİZ”

AVM yönetimiyle toplantı yaptıklarını anlatan Yağyapan, “Biz yaşadığımız sıkıntıları yönetime ilettik. Yönetim ise kira indiriminden vazgeçtiklerini ve alışveriş merkezine yatırım yapamayacaklarını belirtti. Bize açık açık çıkın dediler. Çıkmak istediğimizde ise geçmişe yönelik 4 aylık kira farkı keseceklerini söylediler. Zaten yaptığımız yatırımı da bize geri vermiyorlar. Çıkmak istediğimizde de para ödemek zorunda kalıyoruz. Kalmak istediğimizde ise zarar ediyoruz. Zaten birçok işletme kepenk kapatmak zorunda kaldı. Birçok işletme battı” dedi.

“ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE MÜŞTERİ YOK”

Bir başka işletme sahibi Barış Aşırt ise “Alışveriş merkezinde benim bildiğim en az 14 işletme kepenk kapattı. Biz de kapatma kararı aldık. AVM yönetimiyle de sorunlar yaşıyoruz. İşlerimiz hiç iyi gitmedi. Alışveriş merkezinde müşteri neredeyse yok. Bir ayda kazandığımız parayla sadece kirayı zor çıkarabiliyoruz” diye konuştu.

“ÇALIŞANLAR DA TEDİRGİN”

Kapatma kararı alan başka bir işletmenin çalışanı Emrecan Karakaya da “Ekonomik durum kötü. Alışveriş merkezi yönetimi de hiç yardımcı olmadı. İşletmede kapatma kararı aldı. Ben işçiyim. İş aramaya başladık. Bulamazsak aç kalacağız. İşletme sürekli zarar ediyor. Yaklaşık 300 bin lira yatırım yaptık. Ama hepsi boşa gitti. Ben çalışan olarak bile çok stres yaşıyorum. 12 yıldır çeşitli mağazalarda çalıştım. Burada çalışmaya başladıktan beri doğru düzgün müşteri gelmediği için yapacağımız işi bile unuttuk” tespitinde bulundu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın açtığı AVM'de esnaf kepenk kapattı: Müşteri... Sonraki Haber >>

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:43:14