Samanyolu Haber /Ekonomi / Sabancı Holding'den bir satış daha /26 Ağustos 2019 10:12

Sabancı Holding'den bir satış daha

Sabancı Holding, YÜNSA'daki hisselerinin tamamını satacağını açıkladı.

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Sabancı Holding, YÜNSA Yünlü Sanayi ve Ticaret’te sermayenin yüzde 57,9’una tekabül eden tüm hisselerinin satışı için yöneticilerine yetki verdi.

Satış kararı Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) vasıtasıyla duyuruldu. 

KAP'a verilen beyannamede şöyle denildi: "Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700 adet YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ne ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına; satış işlemleri ile ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması (“Anlaşma”) ile Anlaşma’ya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Chief Executive Officier Cenk ALPER ile Çimento Grup Başkanı Tamer SAKA’nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.

KRİZDE İKİ ŞİRKETİ SATTI

Sabancı, şubat ayında otobüs imalatçısı TEMSA'yı 38 milyon dolara İsviçre'ye satmıştı. Temsa İş Makinaları’nda kalan hisselerini de Japon Marubeni’ye devreden Sabancı, krizde üçüncü şirketi de elden çıkarmış olacak. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sabancı Holding'den bir satış daha Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:17:51