Sabancı Holding'den bir satış daha

Sabancı Holding, YÜNSA Yünlü Sanayi ve Ticaret’te sermayenin yüzde 57,9’una tekabül eden tüm hisselerinin satışı için yöneticilerine yetki verdi.





Satış kararı Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) vasıtasıyla duyuruldu.





KAP'a verilen beyannamede şöyle denildi: "Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700 adet YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ne ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına; satış işlemleri ile ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması (“Anlaşma”) ile Anlaşma’ya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Chief Executive Officier Cenk ALPER ile Çimento Grup Başkanı Tamer SAKA’nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.





KRİZDE İKİ ŞİRKETİ SATTI





Sabancı, şubat ayında otobüs imalatçısı TEMSA'yı 38 milyon dolara İsviçre'ye satmıştı. Temsa İş Makinaları’nda kalan hisselerini de Japon Marubeni’ye devreden Sabancı, krizde üçüncü şirketi de elden çıkarmış olacak.