Samanyolu Haber /Gündem / "İzin kullanmadım” diyen Gökçek 647 gün izin yapmış /26 Ağustos 2019 10:38

"İzin kullanmadım” diyen Gökçek 647 gün izin yapmış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin, “23 yılda 15 gün tatil yaptım mı bilmiyorum” diyen Melih Gökçek’in toplam 647 gün izin kullandığı belirlendi. İzinlerin 425’inin yurt dışını kapsadığı belirtildi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 26 bin TL karşılığında alınan ağaçlar için, “Benim dönemimde alınmadı” diyerek kamuoyunu yanlış yönlendiren Melih Gökçek, şimdi de görevi süresince toplamda 15 gün bile tatil yapmadığını iddia etti. Belediyeden kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gökçek 1995 yılından itibaren görevden ayrılana dek toplam 647 gün izin kullandı.


425’İ YURT DIŞI

Birgün Gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Bodrum tatili”ne ilişkin yaptığı açıklamaların ardından tweet atan Melih Gökçek, “23 yılda toplamda 15 gün tatil yaptım mı bilmiyorum. Bu ne özgüven, halkı umursamazlık pes doğrusu” ifadelerini kullandı. Gökçek’in, “15 gün tatil yaptım mı bilmiyoruz” sözlerine karşın görevde kaldığı süre boyunca toplam 647 gün izin kullandığı belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevinden alınan Gökçek’in izinlerinin 425’inin yurt dışında, 222’sinin ise yurt içinde kullanıldığı öğrenildi.
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