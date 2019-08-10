Samanyolu Haber /Ekonomi / Sabancı o konuşmayı yaptığına pişman! /10 Ağustos 2019 18:06

Sabancı o konuşmayı yaptığına pişman!

Ekonomik krizde küçülme kararı alan Sabancı Holding bir şirketi daha elden çıkardı. TEMSA İş Makineleri'nin yüzde 41 hissesini Japon ortak Marubeni devralıyor.

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Sabancı Holding mali darboğaza giren TEMSA'dan sonra bir şirketini daha sattı. Sabancı, TEMSA İş Makineleri'nin yüzde 41 hissesini diğer ortak olan Japon ortağı Marubeni Corporation’a satma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Gerçekleşen devrin ardından, alt iştirakler TEMSA İş Makinaları'ndaki yüzde 10 oranındaki hissesini korumaya devam edecek.” denildi.

TEMSA'YI HARAÇ-MEZAT ELDEN ÇIKARMIŞTI

Sabancı, 2014’te şirketin yüzde 49’unu Marubeni Corp’a satmıştı.

Sabancı Holding 51 yıllık otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA Ulaşım Araçları’ndaki sahip olduğu yüzde 48,71 hissenin tamamını 37 milyon Amerikan Doları'na İsviçre merkezli True Value Capital Partners fonuna satmıştı.

GÜLER SABANCI, ALBAYRAK'A MEHTİYE DİZMİŞTİ

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 2018 yılı temmuz ayında İstanbul'da yapılan toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a methiye dizmişti. 

Sabancı, "Sayın bakanımızın başarılı olacağına inanıyoruz. Kendisini Enerji Bakanlığı'nda yaptığı işlerden tanıyoruz. Ülkemizin önü açıktır." ifadelerini kullanmıştı. 
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