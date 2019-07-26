Samanyolu Haber /Ekonomi / Sabancı'nın morali bozulacak /26 Temmuz 2019 13:26

Sabancı'nın morali bozulacak

Sabancı Holding'in amiral gemisi Akbank son bir yılda 50'ye yakın şubeyi kapatmış, ocak-haziran döneminde de 349 kişiyi işten çıkarmıştı. Buna rağmen Akbank'ın kârı yüzde 18,75 azaldı.

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

SAMANYOLUHABER- Sabancı Holding'in amiral gemisi Akbank, 2019'un ilk yarısına dair mali tabloları Borsa İstanbul'a (BİST) beyan etti. Tablolara göre kârlılık düşerken, batık kredilerin maliyet katlandı. 

2018'in ilk yarısında 3,3 milyar TL kâr eden Akbank, 2019'un ilk yarısını 2,6 milyar TL kâr ile kapadı. Bankanın kârı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 18,75 azaldı.

Toplam aktif büyüklüğünü 6 ayda sadece yüzde 5,2 büyüterek 344,7 milyar TL'ye çıkarabilen Akbank, nakit kredilerde de sadece yüzde 5,5 büyüyebildi. Banka 2018 sonunda 186,3 milyar TL olan kredilerini 196,7 milyar TL’ye çıkarabildi.

ZARAR KARŞILIKLARI 10,1 MİLYAR TL

Batık kredilerden mütevellit "beklenen zarar karşılıkları" ise yüzde yüzde 27,6 artarak 7,9 milyar TL’den 10,1 milyar TL’ye yükseldi.

2018 yılını 780 şube ile kapatan Akbank 2019'da da şube kapatmaya devam etti. 31 Aralık 2018'de 13 bin 367 olan personel sayısı 349 kişi azalarak 13 bin 18'e düştü.

GÜLER SABANCI BERAT ALBAYRAK'A METHİYE DİZMİŞTİ

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 2018 yılı temmuz ayında İstanbul'da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın iş dünyası temsilcileri ile yaptığı toplantıya katılmıştı. 

Toplantı çıkışında kameraların önünde konuşan Güler Sabancı, "Sayın Bakanımızın başarılı olacağına inancım tamdır." demişti.

Sabancı Holding otobüs ve midibüs imalatçısı TEMSA'nın borçlarının altından kalkamamış ve Hacı Sabancı'nın yadigârı 51 yıllık şirketi arsa bedelinin bile altında, 38 milyon dolara İsviçreli bir fona satmak mecburiyetinde kalmıştı. 
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