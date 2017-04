Reza'ya büyük şok... Halkbank yöneticisi ABD'de tutuklandı

Bloomberg, Atilla’nın İran'a yönelik uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçlanan Reza Zarrab ile aynı davadan dolayı gözaltına alındığı bildirdi. ABD, Zarrab'ın söz konusu işlemler için Halkbank'ın üst düzey yöneticilerine ve bazı hükümet görevlilerine milyonlarca dolar rüşfet verdiğine dair kanıtları bulunduğunu açıkladı.

22 Mart 2016'dan beri tutuklu olan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab, hem Türkiye'de hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yönettiği şirketler ağıyla İran yaptırımlarının etrafından dolaşmakla suçlanıyor.

Zarrab'ın yaptırımları ihlal etmek için kullandığı şirketlerden birisinin ise Türkiye'de faaliyet gösteren Royal Holding AŞ olduğu iddia ediliyor.

ABD'li savcılar, Zarrab ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan iki kişinin 2010 - 2015 döneminde aralarında Bank Mellat'ın da bulunduğu büyük İranlı şirketlere finansman sağladığını söylüyor.

HAKİM TUTUKLADI

New York'tan Türkiye'ye dönüşünde, JFK Havalimanı'nda 27 Mart'ta gözaltına alınan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla daha sonra yargıç karşısına çıkarıldı





New York JFK havalimanında işadamı Rıza Sarraf davasıyla ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Atilla, New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim James C. Francis'in karşısına çıkarıldı. Yargıç Francis, mahkemede Atilla'ya yöneltilen suçlamaları ve haklarını yüzüne okudu.







Hakim Francis, Atilla'ya "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" ve "bankacılık dolandırıcılığı" konusunda iki suçlama yöneltildiğini, suçlu bulunması halinde ilk suçlamadan 20 yıl, ikinci suçlamadan da 30 yıla kadar ceza alabileceğini söyledi.





Atilla'yı duruşmada geçici olarak mahkeme tarafından atanan avukat savundu. Hakim Francis, avukat tutma imkanı olmaması halinde Atilla'ya mahkemenin tüm dava için avukat görevlendirilebileceğini söyledi.







Atilla tutukluluğun devam etmesi yönünde karar veren mahkeme duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.







New York Güney Bölge savcılığından daha önce yapılan açıklamada da, Atilla'ya işadamı Rıza Sarraf ve bazı diğer kişilerle birlikte "ABD finans kuruluşlarını kullanarak ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" suçlaması yöneltildiği açıklandı. Atilla, Reza Zarrab'ın tutuklu olarak hapis yattığı New York Metropolitan Hapishanesi'ne kondu.