Zarrab'tan yeni hamle

Zarrab davasında baş döndüren gelişmeler yaşanıyor.





Bugün Mahkeme Başkanı Berman’a Bharara’nın yerine Vekil Başsavcılık yapan Joon H. Kim tarafından yazılan dilekçe ile Giuliani’nin avukatlığının kabul edilmemesi talebini iletti.





Başsavcılık, Zarrab’ın Şubat ayınn 24’ünde Greenberg Traurig Avukat Firmasından Rudolph Giuliani ve Debevoise Avukatlık Şirketinden Michael B. Mukasey’in yeni avukatlar olarak işe alındığını haber verildiğini o zamandan beri yapılan değerlendirmeler sonucunda bu isimlerin ‘menfaat çatışması’ nedeniyle avukatlıklarının kabul edilmemesi gerektiğini ileri sürdü.





Giuliani Trump tarafınan ‘cybersecurity’ danışmanı olarak atanmış bir isim olarak, Trump yönetiminin başsavcılığının açtığı bir davada Zarrab’ı nasıl savunacağı anlaşılmış değil.





washingtonhatti.com