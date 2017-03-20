Samanyolu Haber /Gündem / AKP Reza Zarrab için ABD'de Lobicilere para dağıtıyor /20 Mart 2017 23:05

AKP Reza Zarrab için ABD'de Lobicilere para dağıtıyor

AKP ,Trump'a yakın isimler ile irtibata geçip Reza Zarrab davası için lobi yapmışlar

AKP Reza Zarrab için lobi yapıyor....

Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğine dair bir yazı kaleme alan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in AKP'den lobi yapması karşılığında para aldığı ortaya çıkmıştı. 

AKP'nin lobi için sadece Michael Flynn'i zengin etmemiş. Bazı Trump'a yakın isimler ile irtibata geçen AKP ,Reza Zarrab davası için lobi yapmışlar. 

Lobi faaliyetleri için milyonlarca dolar para harcayan AKP'nin Reza Zarrab davasını çözmek için gayret sarf ettikleri konuşuluyor. 

Türkiye'deki iktidarın Reza Zarrab'ın çok şey bildiği için konuşmasından konuşmasından korktuğunu söyleyen Akademisyen ve Gazeteci Prof. Dr. Ömer Taşpınar  
 New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın aniden görevden alınmasının Türkiye'nin lobi faaliyetlerinin etkili olabileceği görüşünde.

Ruşen Çakır'ın Medyascope programına konuşan Taşpınar'a göre bu lobiler ABD'de ters tepkilere de yol açıyor. 

Trump yönetiminin ABD basınında Rusya ve Türkiye ile olan ilişkisinin mercek altına alındığına dikkat çeken Taşpınar'a göre Türkiye lehine bir karar çıkmasının zor olduğunu söyledi. 

Aynı Programda bir başka soru üzerine Taşpınar Türkiye'nin ABD'deki imajı hakkında şunları söyledi 

' Erdoğan'ın Türkiye'deki rejime rağmen nazizim ve nazi kelimelerini kullanabilmesi ,Türkiye'deki rejime rağmen bunları söylüyor olması Türkiye'de yüzlerce kişinin düşünce özgürlüğünden gazetecinin hapiste oluşu, akademisyenlerin kovulmasındaki ironi ve paradoks New York Times'ta Washington Post'a CNN'de sürekli son derece negatif bir şekilde gündeme getiriliyor dedi, 
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