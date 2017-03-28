Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab'ın avukatları Erdoğan'la pazarlık yaptı /28 Mart 2017 13:08

Zarrab'ın avukatları Erdoğan'la pazarlık yaptı

New York Times gazetesi, ABD’de tutuklu Zarrab’ın savunma ekibine yeni katılan New York Belediyesi eski Başkanı Giuliani ve adalet eski bakanı Mukasey’in pazarlık için Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü yazdı

Best of Reza Zarrab

AKP'li bakanların karıştığı ve Erdoğan ailesine uzanan 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi, iktidarı rüşvetle kendisine bağlayan İranlı işadamı Rıza Zerrab'ın tuttuğu yeni avukatların Erdoğan'la pazarlık için görüştüğü ortaya çıktı. New York Times'ın haberine göre bir yıldan beri ABD’de hapishanede bulunan Zarrab, seçim kampanyasının başından itibaren ABD Başkanı Donald Trump’ın sıkı bir destekçisi olan New York Belediyesi eski Başkanı Rudy Giuliani ve George Bush döneminde Adalet Bakanlığı yapan Michael Mukasey, Zarrab’ın savunma ekibine dahil etti.

SORU İŞARETLERİ VAR

Gazete, Zarrab’ın hamlesi hakkında, ‘Başkan Trump’a yakınlığıyla bilinen Giuliani’nin ekibe alınması, ‘Acaba karlı bir pazarlık girişimi için mi?’ sorusunu akıllara getiriyor’’ değerlendirmesinde bulundu. İddiaya göre suçunu kabul ederek ceza indirimi almayı planlayan Zarrab, pazarlığın alt yapısını hazırlaması için tanınmış iki isim ile anlaştı. Zarrab’ın önce Giuliani’yi tuttuğu, tecrübeli hukukçunun da, Zarrab’ı tutuklayan Preete Bharara’nın yerine savcılık için adı geçen Marc Mukasey’in babası eski adalet bakanı Michael Mukasey’in de ekibe dahil edilmesini istediği bildirildi.
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