ABD Adalet Bakanlığı'ndan Halkbank açıklaması

Davalı’nın Amerikan mali sistemine erişimi kolaylaştırmak ve İran kuruluşlarına yönelik uluslararası ve ABD yaptırımlarına aykırı olarak Türk Bankasındaki pozisyonunu kullandığına ilişkin açıklamada, Preet Bharara’nın yerine gelen New York Güney Bölgesi Vekil Başsavcısı Joon H. Kim, Mehmet Hakan Atilla’nın, İran Hükümeti adına işlem yapmak için ABD finansal sistemini kullanmak amacıyla, aralarında Reza Zarrab da bulunan kişilerle işbirliği yaptığını iddia ediyor.







Atilla 27 Mart 2017’de gözaltına alındı ve bugün (28 Mart 2017) Manhattan federal mahkemesinde ABD Sulh Hâkimi James C. Francis IV önünde çıktı. Hakim tarafından da tutuklandı





Başsavcı Vekili Joon H. Kim, “Büyük bir altın tüccarı olan Reza Zarrab’ın ABD finansal kurumlarını kullanarak, Amerikan ambargosunu ihlal etmek amacıyla hareket etmesine yıllarca Mehmet Hakan Atilla’nın yardım ettiğini” kaydeden açıklamada, bu yaptıkları ile Atilla’nın ‘illegal olarak milyonlarca doları İran’a hortumladığını” yazdı.

Ambargolu İşlemleri Yiyecek Olarak Göstererek Dolandırdı

Bugün ”açıklanan ceza şikayetinde” Atilla’nın, ”sahte dokümanlar yaparak ve dökümanlar kullanarak yasaklanmış İran ile ilgili finansal işlemleri yiyecek olarak göstererek, insani yardım istisnası olarak göstererek Iran ambargosunun delinmesine yardım ettiği” iddia ediliyor.

FBI Direktör Yardımcısı William F. Sweeney Jr, “İran, ambargoyu delmek ve ABD yasalarını ihlal etmek için her türlü yolu kullanacağını gösteriyor. Bu davadaki çalışmamız, ‘yardıma muhtaç insanları beslemek amaçlı insani yardım’ görüntüsü altında ABD bankalarından muazzam miktarda para aktardıklarını göstermektedir. Bu durumda, bir Türk finansal bir kurumunu kullandılar. FBI ve ABD İstihbaratının analistleri ve araştırmacıları İran’ın bu yasadışı faaliyetinin her birini tespit edip durdurana kadar çalışmalarını sürdürecektir. ” dedi



ABD yönetimi 1979 yılından bu yana İran’daki durumun ABD ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisi için bir tehdit oluşturduğunu gerekçesiyle Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (“IEEPA”) uyarınca İran’a ve İran’a karşı bir dizi ekonomik yaptırım ilan etmişti. Bu ambargo diğer şeylerin yanı sıra İran’a yönelik olan finansal işlemleri yasaklamaktaydı.

Iddianameye göre ATILLA ve Zarrab kendi kuruluşlarıı kullanarak İran Hükümetinin ABD fınansal sistemine erişimini sağladı. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ATILLA da bu eylemlerde kend bankasının aracılığını sağladı. Iddianame Atilla’yı özellikle, Zarrab’ın ABD ambargosunu delmek için Halk Bankasını kullanarak İran ve İran’daki kimi kurumlara para ve altın aktardığını iddia ediyor. İddianame ATILLA, Zarrab ve ortaklarının İran ambargosunu delmek amaçlı sahte ve hileli belgeler yaratmak ve kullanmak ve bu işlemleri ‘insani yardım’ kisvesi altında gizlemekle suçluyor.





İlhan Tanır, Ela Gonca İzmirli - Washington Hattı

