Samanyolu Haber /Gündem / Reza Zarrab davasında son gelişme /24 Nisan 2017 21:20

Reza Zarrab davasında son gelişme

Zarrab" davası başladı. Başsavcılık bugün New York yerel saati ile 10.30 civarı başlayan davada ”Türk ve İranlı yüksek düzey yetkililerin Reza Zarrab ile İran ambargolarını delmek için yaptığı işbirliğini ispatlayacaklarını” ifade etti.

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Başsavcılık bugün New York yerel saati ile 10.30 civarı başlayan davada ”Türk ve İranlı yüksek düzey yetkililerin Reza Zarrab ile İran ambargolarını delmek için yaptığı işbirliğini ispatlayacaklarını” ifade ettiler.

Başsavcılık yardımcısı Michael Lockart bugünkü duruşmada beklenmeyen bir çıkış yaparak, Giuliani’yi bombaladı..

Giuliani geçen hafta mahkemeye sunduğu bilgilerde Zarrab’ın sadece ”tüketici malları” ile ilgili konulardan dolayı içeri alındığını ve sorumlu tutulduğunu ifade ederken, bugün New York Başsavcılığı adeta Giuliani’ye sert cevaplar vermeyi seçti ve Zarrab’ın ikinci iddianamede belirtildiği gibi İran hükümetine, İran Devrim Muhafızlar Birliğine Suriye ve Irak’da yardımcı olduğunu hatırlatarak, bunun ABD’nin ulusal güvenlik meselesi olduğunu kaydetti
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