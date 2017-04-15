Samanyolu Haber /Gündem / Reza Zarrab ile ilgili sunulan belgeler arasında 'O' Bakan ile ilgili kritik iddia /15 Nisan 2017 20:07

Reza Zarrab ile ilgili sunulan belgeler arasında 'O' Bakan ile ilgili kritik iddia

Manhattan bölge savcılığına sunulan belgelerde eski bakan Zafer Çağlayan'ın Zerrab'tan en az 45 milyon dolarlık rüşvet aldığı iddiasına yer verildi.

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 ABD’nin Manhattan Bölge Mahkemesi’ne Reza Zerrab davasıyla ilgili yeni belgeler sunulduğu belirtildi.

New Yorker dergisinde Dexter Filkins imzasıyla yayınlanan habere göre belgelerde eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın Reza Zerrab’tan 45 milyon dolardan fazla değeri olan nakit ve mücevher lüks eşyaları rüşvet olarak aldığı bilgisi bulunuyor.

‘NEYE GÜVENEREK NEW YORK’A GELDİ

New Yorker dergisi geçen ay tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yla ilgili ise “Müşterisi olan Reza Zerrab kamuoyunda bu kadar fazla bilinen bir davada yargılanırken ve yöneticisi olduğu bankaya Zerrab’ın parasını akladığı suçlamaları yapılırken neye güvenip elini kolunu sallaya sallayarak JFK Havaalanı’na geldi. Yoksa, başka karanlık işler mi dönüyor” sorusunu gündeme getiriyor.

ZARRAB SESSİZ BİR ANLAŞMA YAPMAYI UMUYOR OLABİLİR’

Haberde, Reza Zerrab’ın Miami’de tutuklandıktan sonra ülkedeki en pahalı avukatları tuttuğu bilgisine de yer verilirken, şunlar aktarıldı: “Önce rahat bir kefalet anlaşması ayarlamaya çalıştı, başaramadı. Sonra davanın tamamen düşmesini sağlamaya çalıştılar. O konuda da başarısız oldular. Bir sonraki adımda Reza Zerrab, ABD Başkanı Donald Trump’ın da yakın sırdaşlarından biri olan  Rudy Giuliani’yi ve eski ABD başsavcısı Michael Mukasey’i tuttu. Bu gelişmenin ardından Trump Zerrab hakkında soruşturrma açan ilk sacı olan Bharara’yı kovdu. Başkanla dost olan bir hukuk ekibi iş başındayken, hasmane davranan savcı görevden alınmışken Zerrab savcılıkla sessiz bir anlaşma yapmayı umut ediyor olabilir.”
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