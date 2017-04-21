Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab Suriye'de katliamlar yapan İran Devrim Muhafızları'nı finanse etmiş /21 Nisan 2017 07:27

Zarrab Suriye'de katliamlar yapan İran Devrim Muhafızları'nı finanse etmiş

Giuliani, Zarrab ‘masum işlemler’ yaptı diyor, iddianame ‘savaş suçları’ diyor

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Zarrab’ın yeni avukatı olmaya çalışan Rudy Giuliani ve Mike Mukasey’in mahkemeye sunduğu ifadeleri kamuoyuna yansıdı.

Bu ifadelerde Giuliani’nin, Reza Zarrab’ı savunurken, Zarrab’ın işlemlerinin sadece ‘tüketici mallarını’ ilgilendirdiğini söylemesi de dikkatleri çekti.

Halbuki 7 Kasım 2016 tarihinde Bharara’nın açıkladığı ve Reza’nın abisi Mohammad Zarrab’ı da sanıklar içine alan yeni iddianamesinde, Zarrab ve çarkının yaptığı işlemlerin aynı zamanda İran’ın Mahan Havayolları yoluyla Suriye’ye “yasadışı yollardan silah, mühimmat, savaşçı göndermesine” ilişkin detaylar da yer almıştı. İranlı Mahan Air, İran Devrim Muhafızları ve Kudüs Kuvvetleri’ne finansal, maddi ve teknolojik desteklerinden dolayı ABD’nin yaptırım listesine dahil edildiğini de yine 7 Kasım’daki iddianamede yer almış, daha sonra 2 hafta önce açıklanan ve Halkbank CEO’su Mehmet Hakan Atilla’yı da içine alan iddianamede de yer almıştı.

Bu işlemlerle ayrıca Zarrab’ın Hizbullah’a da yardım ettiği, hatta savaşçıları resmi yolları aşarak taşıttırdığını ifade etmişti.

Bu aynı zamanda yıllardır Suriye’deki muhalifleri destekleyen AKP hükümetinin bunlar olurken, Suriyeli muhaliflerin en ciddi düşmanlarından Hizbullah’a da dolaylı yollardan yardım ettiğini ortaya koymuştu.

Soru: Giuliani’nin Zarrab’ın sadece ‘masum işlemler’ yaptığını iddia etmesi. Ya iddianameyi okumadığı ya da iddianmaye inanmadığı ortaya çıkıyor.

washingtonhatti.com
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