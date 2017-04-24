Samanyolu Haber
İşte günün sıcak gelişmeleri
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
İşte günün sıcak gelişmeleri
/
24 Nisan 2017 19:47
İşte günün sıcak gelişmeleri
İşte MC TV Ana Haber bülteni
MC TV ANA HABER BÜLTENİ
Türkiye ve Dünyada bugün neler oldu . İşte günün sıcak gelişmeleri bu bültende
<< Önceki Haber
İşte günün sıcak gelişmeleri
Sonraki Haber >>
Mermi çekirdeği kızın alnından böyle çıkartıldı
Sokakta şiddet olayları ile anılan Brezilya'nın Baixada Fluminense şehrinde ilginç bir olay yaşandı....
19 ev bir anda suya gömüldü
Nehir kıyısındaki evleri ile ünlü Vietnam'da yaşanan toprak kayması bu evlerin güvenliğini gündeme...
Hocaefendi'den Miraç Kandili için dua tavsiyesi!
Fethullah Gülen Hocaefendi Miraç Kandillerinde Hacet namazı ve Dua tavsiye ediyor.
AKP'li vekilin torpil notları ortalığa saçıldı
AKP Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’na ait olduğu iddia edilen notlarda, onlarca partiliyi...
Referandumda şaibe iddiası güçlendi...
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) bağlı gözlemciler referandumla ilgili ön...
'Şehirli muhafazakarlar yine işin içinden sıyrıldı'
Cumhuriyet yazarı Nuray Mert, 16 Nisan'daki referandumda 'Evet' cephesinin kılpayı galip gelmesiyle...
Nefes aldığınız her saniye...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, hükümete yakın Star gazetesindeki köşesinde AB'yi...
Trump’ın 1915 olayları mesajı
ABD Başkanı Donald Trump ilk 24 Nisan açıklamasında 1915 olayları için Obama gibi ‘Meds Yeghern’...
Referandumda oy kullananların pasaportu iptal edilecek
Avusturya Devlet Televizyonu ORF, 16 Nisan referandumunda oy kullanan Avusturyalı Türk seçmenlerin...
Binali Yıldırım Erdoğan'a istifasını sundu
Başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin referandumda kabul edilmesinin ardından,...
Flaş! YSK Danıştay'ı beklemeyecek
Yüksek Seçim Kurulu, 'CHP'nin referandum sonuçlarının açıklanması için Danıştay'ı bekle teklifinin'...
Borajet battı, tüm uçuşları durduruldu
İflas ettiği ileri sürülen Borajet tüm uçuşlarını iptal etti. Havayolunun internet sitesinde...
Tweet
MC TV ANA HABER BÜLTENİ
19 ev bir anda suya gömüldü
Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim
Kara sevdalılar ve zamanın ruhu
Hocaefendi'den Miraç Kandili için dua tavsiyesi!
Mermi çekirdeği kızın alnından böyle çıkartıldı
Furkan Vakfı'nın Kutlu Doğum etkinliğine TOMA'lı müdahale!
Cem Küçük AKP'deki derin çatlağı itiraf etti
İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi
Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Koca yürekli beyaz saçlı adam...
Ak polis: Allah benim, devlet benim
Domuz bağı, suyla boğma, elektrik, kafanın klozete sokulması...
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
20:47:49