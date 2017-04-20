Zarrab davasında gizli belge

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde bir yıldır yargılanan 17 Aralık'ın bir numaralı şüphelisi İran asıllı Reza Zarrab hafta başında yeniden hakim karşısına çıkıyor. Zarrab’ın avukatları mahkemeye esrarengiz bir belge sunduğu iddia edildi. Yargıç Richard Berman Pazartesi yapılacak duruşmada Zarrab’ın yeni savunma avukatları eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ile eski Amerikan Adalet Bakanı Michael Mukasey’in çıkar çatışması iddialarını sorgulayacak. Ayrıca iki avukatın dava sürecindeki rolleriyle ilgili savunma ve savcılık makamına çeşitli sorular yöneltecek.







Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre, Zarrab’ın avukatları Giuliani ve Mukasey’in geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile davaya siyasi bir çözüm bulmak için görüştükleri açıklanmıştı. Guliani’nin temsilciliğini yaptığı kuruluşun aynı zamanda ABD’de Türkiye adına lobicilik çalışmaları yaptığı belirtilmiş bu da Sarraf davasında yeni çıkar çatışmaları iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu.





New York Güney Bölgesi Başsavcı Vekili Joon H. Kim ikilinin Sarraf’la ilgili suçlamaların düşürülmesi için siyasi baskı yaptığını öne sürmüştü.





’14 NİSAN’DA GİZLİ BİR BELGE SUNDUK’





Hakim Berman, Zarrab’ın yeni avukatları Giuliani ve Mukasey’e avukatlık ve danışmanlık hizmetleri için ödenen para miktarı, bu paraların kim tarafından nasıl ödendiği yönünde kafası oldukça karıştı. Berman, Zarrab’ın avukatlarından bu belgeleri 14 Nisan’a kadar kendisine sunmasını istemişti. Sarraf’ın savunma ekibinin başında yer alan avukat Benjamin Brafman, Berman’ın talebini yazılı olarak yanıtladı ancak Giuliani ve Mukasey’e ödenen paralarla ilgili belge için gizlilik kararı uygulandı. Belgenin orjinali Federal Adalet Elektronik Sistemine girilmedi. Belgenin savcılıkla paylaşılmadığı iddia edildi.





Zarrab’ın avukatı Brafman tarafından bu iddiaları doğrulayan bir dilekçe dün dava dosyasına girdi. Brafman dilekçesinde Hakim Berman’a sorduğu sorularla ilgili 14 Nisanda gizli ve hassas belgeyi sunduğunu belirtti. Bir süredir Amerikan basınının da oldukça ilgisini çeken davadan ‘esrarengiz dava’ olarak bahsedilmeye başlandı.





New Yorker dergisi Sarraf davasında gelişmelerle ilgili yayınladığı haberinde davanın giderek daha da esrarengiz bir hal aldığını öne sürdü.