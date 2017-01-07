Reina katilinin ismi açıklandı

İstanbul Emniyeti'nin yılbasi gecesi Reina'ya silahlı saldırı yapan teröristin ismini belirlediği öğrenildi.

ÖZBEK ASILLI ABDULGADİR MASHARİPOV





Polisin çalısmalari sonrasında 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı Özbek asıllı Abdulgadir Masharipov adındaki eylemcinin yaptığı belirtiliyor.

POLİS GEÇMİŞİNİ ARAŞTIRIYOR





Milliyet'in haberine göre polis şimdi söz konusu şüphelinin geçmisiyle ilgili araştirma yapmaya başladı.

BAŞKA İSİMLER GÜNDEME GELMİŞTİ





Daha önce kamuoyuna yansıyan fotoğraflarda teröristin isminin Yahya Mashrapov olduğu iddia edilmiş, ancak aynı isimli bir kişi Kırgızistan'da ortaya çıkmış ve polise gidip kendisinin olayla bir ilgili olmadığına dair ifade vermişti. Ondan önce de İstanbul'da oturan birinin fotoğrafı Superhaber vasıtasıyla servis edilmiş ve o kişi de arkadaşlarıyla birlikte emniyet'e giderek kendisinin olayla ilgisi olmadığını açıklamıştı.

YURT DIŞINA MI KAÇTI?





Bir hafta önce Ortaköy'de yılbaşı gecesi yapılan hain saldırıyı gerçekleştiren terörist her yerde aranırken, teröristin yurt dışına kaçmış olabileceği kaydediliyor. IŞİD'in Telegram üzerinden yaptığı yayında, katilin "hilafet toprakları"na döndüğü açıklanmıştı.