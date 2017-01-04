Reina saldırganına benzettikleri kişiyi tekme tokat dövdüler

İstanbul'da bir grup Doğu Türkistan'daki müslümanlara destek olmak yapılan yürüyüşte Çinli zannettikleri Koreli turist grubuna saldırmıştı.





Bu hadiseye benzer bir olay bu sefer İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşandı.





Ortaköy'de Reina'ya saldıran teröriste benzetilen bir kişi sokak ortasında tekme tokat dövüldü.





Hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Türkiye bir hukuk devletidir. Hesap sormayı yaptırıma dönüştürecek tek merci hukuktur. Kimse bunu sokakta kendi başına yapma hakkına sahip değildir" uyarısı yaptığı gün





Bir de linç görüntüleri sosyal medyadan paylaşılıyor .





"Reina saldırganı olduğu tahmin edilen kişi yakalandı" notuyla paylaşılan görüntülerde, her yerde aranan saldırgana benzetilen bir kişinin tekme tokat dövüldüğü görülüyor. Etraftakilerin, "Reina'ya saldıran adam bu" dediği duyulan görüntülerde kalabalık grup, şüphelendiği kişiyi polise bildirmek yerine linç ediyor.





Tekme tokat dövülen kişinin emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.





Tutuklanan modacı Barbaros Şansal da KKTC'de sınır dışı edilmesinin ardından getirildiği Atatürk Havalimanı'nın apronunda kalabalık bir grubun saldırısına uğramıştı. Saldırganlar "milli duygularla" saldırdıklarını söyleyip, serbest bırakılmıştı.