Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray son dakikada 2 puandan oldu /25 Ağustos 2019 23:54

Galatasaray son dakikada 2 puandan oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 2'nci haftasında geçen sezonun şampiyonu Galatasaray Konyaspor'u ağırladı. 

Türk Telekom Stadyumu'nda 90 dakikanın sonunda iki takım 1'er puana razı oldu. 

İlk yarıda Konyaspor kilidini açmakta zorlanan Galatasaray, ikinci yarıda rakip kalede daha etkiliydi. 

SON DAKİKA GOLÜ İLE GALİBİYETTEN ETTİ

Michael Seri'nin kırmızı kart görmesiyle geriye çekilmek zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar, son dakika golüyle 2 puandan oldu. 

Galatasaray, Denizlispor mağlubiyetinin akabinde yine puan kaybetti ve 1 puanda bulunuyor. 

Konyaspor ise 1 puanda kaldı.

Sarı-Kırmızılı futbolcular geçen hafta kaybedilen 3 puandan sonra bu hafta son dakika golü ile giden 2 puana yanıyor.

Galatasaray: Muslera , Mariano , Luyindama , Donk , Nagatomo , Nzonzi , Seri , Babel , Emre Mor (Adem dk. 46 ), Feghouli (Jimmy Durmaz dk. 90 ?), Diagne (Selçuk dk. 86 ?)

Yedekler: Okan Kocuk, Şener, Ahmet, Linnes, Yunus, Ömer, Atalay Babacan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Konyaspor: Serkan , Skubic , Ali Turan , Anicic , Ferhat Öztorun (Ali Yaşar dk. 84 ?), Jevtovic (Ali Çamdalı dk. 80 ?), Jonsson , Ömer Ali , Daci (Miya dk. 56 ), Milosevic , Bajic

Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Selim, Mücahit Akçay, Alper Uludağ, Opanasenko, Filipovic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Babel (dk. 60) (Galatasaray), Jevtovic (Dk. 90+6) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Seri (dk. 74) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Daci, Ali Turan, Ferhat Öztorun (Konyaspor), Adem Büyük (Galatasaray)

Stadyum: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

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  • 8Akhisar Belediyespor3446
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