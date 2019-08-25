Galatasaray son dakikada 2 puandan oldu

Türk Telekom Stadyumu'nda 90 dakikanın sonunda iki takım 1'er puana razı oldu.
İlk yarıda Konyaspor kilidini açmakta zorlanan Galatasaray, ikinci yarıda rakip kalede daha etkiliydi.
SON DAKİKA GOLÜ İLE GALİBİYETTEN ETTİ
Michael Seri'nin kırmızı kart görmesiyle geriye çekilmek zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar, son dakika golüyle 2 puandan oldu.
Galatasaray, Denizlispor mağlubiyetinin akabinde yine puan kaybetti ve 1 puanda bulunuyor.
Konyaspor ise 1 puanda kaldı.
Sarı-Kırmızılı futbolcular geçen hafta kaybedilen 3 puandan sonra bu hafta son dakika golü ile giden 2 puana yanıyor.
Galatasaray: Muslera , Mariano , Luyindama , Donk , Nagatomo , Nzonzi , Seri , Babel , Emre Mor (Adem dk. 46 ), Feghouli (Jimmy Durmaz dk. 90 ?), Diagne (Selçuk dk. 86 ?)
Yedekler: Okan Kocuk, Şener, Ahmet, Linnes, Yunus, Ömer, Atalay Babacan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Konyaspor: Serkan , Skubic , Ali Turan , Anicic , Ferhat Öztorun (Ali Yaşar dk. 84 ?), Jevtovic (Ali Çamdalı dk. 80 ?), Jonsson , Ömer Ali , Daci (Miya dk. 56 ), Milosevic , Bajic
Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Selim, Mücahit Akçay, Alper Uludağ, Opanasenko, Filipovic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Babel (dk. 60) (Galatasaray), Jevtovic (Dk. 90+6) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Seri (dk. 74) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Daci, Ali Turan, Ferhat Öztorun (Konyaspor), Adem Büyük (Galatasaray)
Stadyum: Türk Telekom
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar