Dünya gazetesi hangi isme satıldı?

Türkiye'nin ilk ekonomi gazetesi Dünya, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ tarafından satın alındı.





Satışla ilgili olarak Dünya gazetesinin sahibi Didem Demirkent tarafından bir açıklama yapıldı.





DEMİRKENT: ŞİRKETİMİZ ÇALIŞAMAZ DURUMA GELDİ





Demirkent açıklamasında, “Sayın ilgili, şirketimiz hepimizin bilgisi dahilinde uzun süredir gerek Türkiye ekonomisinin daralması gerek kendi borçlarımızın artarak devam etmesi ile çalışamaz duruma gelmiştir. Varlıklarımızın devri veya tasfiyesi bizim için zorunlu olmuştur." ifadelerini kullandı





Demirkent "Dünya" markasının yaşatılması adına gelen teklifler içinde Hakan Güldağ’ın teklifinin kabul edildiğini kaydetti.





HAKAN GÜLDAĞ ALACAK VE BORÇLARI İLE DEVRALDI





Demirkent'in açıklamasına göre Güldağ, 1 Eylül 019 tarihi itibarıyla Dünya Gazetecilik İşletmesi’ni tüm hak ve borçları ile devralacak.





Bu çerçevede iş sözleşmeleri de Güldağ'a devredildi. Geçmişe yönelik maaş alacakları ise Demirkent ailesi tarafından ödenecek.





1 Eylül itibarıyla şirket bünyesinde faaliyet gösteren gazete haricindeki birimler tasfiye edilecek.





Dünya gazetesinin yazı işleri ve baskı tesisleri İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunuyor.

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