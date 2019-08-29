Dünya gazetesi hangi isme satıldı?

Türkiye'nin ilk ekonomi gazetesi Dünya, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ tarafından satın alındı.
Satışla ilgili olarak Dünya gazetesinin sahibi Didem Demirkent tarafından bir açıklama yapıldı.
DEMİRKENT: ŞİRKETİMİZ ÇALIŞAMAZ DURUMA GELDİ
Demirkent açıklamasında, “Sayın ilgili, şirketimiz hepimizin bilgisi dahilinde uzun süredir gerek Türkiye ekonomisinin daralması gerek kendi borçlarımızın artarak devam etmesi ile çalışamaz duruma gelmiştir. Varlıklarımızın devri veya tasfiyesi bizim için zorunlu olmuştur." ifadelerini kullandı
Demirkent "Dünya" markasının yaşatılması adına gelen teklifler içinde Hakan Güldağ’ın teklifinin kabul edildiğini kaydetti.
HAKAN GÜLDAĞ ALACAK VE BORÇLARI İLE DEVRALDI
Demirkent'in açıklamasına göre Güldağ, 1 Eylül 019 tarihi itibarıyla Dünya Gazetecilik İşletmesi’ni tüm hak ve borçları ile devralacak.
Bu çerçevede iş sözleşmeleri de Güldağ'a devredildi. Geçmişe yönelik maaş alacakları ise Demirkent ailesi tarafından ödenecek.
1 Eylül itibarıyla şirket bünyesinde faaliyet gösteren gazete haricindeki birimler tasfiye edilecek.
Dünya gazetesinin yazı işleri ve baskı tesisleri İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunuyor.
1952'DEN BERİ YAYIMLANIYOR
Dünya gazetesi, siyasi günlük gazete olarak 1 Mart 1952'de yayımlanmaya başladı. Kurucusu Falih Rıfkı Atay başyazar olarak görev yapıyordu.
Atay'ın 1971'de ölmesinin akabinde gazeteyi Bedii Faik yönetmeye başladı.
Faik gazeteyi İhsan Altınel'e sattı. 1976'da Beyhan Cenkçi yönetiminde yeni biçimiyle çıktı. 1979'da Hürriyet'e devredildi. 1981'de Nezih Demirkent tarafından satın alındı.
Demirkent ekonomi gazetesi formatında yayımladı.
Dünya Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı Nezih Demirkent 12 Şubat 2001'de hayatını kaybetti. O günden bu yana Demirkent'in kızı Didem Demirkent şirketin başında bulunuyordu.